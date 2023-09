By

Turma inquisitorum feliciter creavit approximationem viri medii aevi, qui in Polonia vixit inter saeculum nonum et XI. Hoc individuum, notum Ł11/3/66, duabus formis nanciscinis passus est, condicionem tam raram ut numquam in sceleto perantiquo exemplum inscriptum fuisset. Investigatores 90D lustrationibus cranii hominis usi sunt ad vultus vultus suos reficiendos.

Analysis reliquiarum sceleti antea revelavit hominem habuisse naturas physicas congruentes cum achondroplasia et Léri-Weill dyschondrosteosis, quae utraque species dwarfismi sunt. Scans 3D ostendit se habere costas breves, "ossium coxarum flagrare," et "cubita inflexa", ac palatum dentale summum arcuatum. Eius tamen facies usque nunc incognita manebat.

Ad facialem approximationem efficiendam, investigatores cranium lustrat in 3D programmatis edendis invexerunt et adhibentur crassitudines mollis texti a oblatoribus viventibus ut puncta data in digitis cranii distribuant. Proiecturas quoque fecerunt CT scansin hominum viventium ad determinandam quantitatem faciei ipsius.

Facialis refectio hominem ostendit facie rotunda, fronte prominente, vultu neutra. Investigatores etiam reconstructionem speculativam creaverunt quae hominem pleno capite pilis obscuris barbaeque delineavit. Egregie magnitudo capitis hominis mediocris maior erat, quae communis est dysplasia sceleti propria.

Secundum bioarchaeologist Magdalena Matczak, quae pertinebat ad primam inventionem ossei hominis, approximatio faciei illustravit notas cum achondroplasia coniunctas, sicut depressionem areae nasi et hypoplasiae mediae. Significationem illa extulit recreationis vultus, cum ex praeteritis hominibus nos facie ad faciem venire sinit.

Investigatio haec praebet pervestigationes pretiosas in specie corporum hominum cum raris formis nanorum in Europa mediaevali. Usus 3D technicae artis inspectionis et faciei refectionis augere pergit ad intellegentiam humanam historiam ac diversitatem.

