Inter notissimas partes stellarum, Magnum Pegasium Quadratum, altius caelo noctis hoc tempore exoriri incipit. Toto Septembri, ad orientem vesperis spectans, Magnum Quadratum videri potest ascendendo altius supra horizontem.

Magnus Quadratus ex quatuor stellis pari fulgore constat: Scheat, Alpheratz, Markab, et Algenib. Hae stellae equi alati figurantur mythologiae Graecae, Pegasus. Adsuetus cum Magno Quadrato potest adiuvare in identitate sideris Pegasi et adhiberi etiam ad vicinum stellam 51 Pegasi collocare, quae sedes ad primum exoplanetum semper circa principalem seriem stellam sicut solem nostrum repertum est.

Magnus Quadratus non est constellatio officialis sed asterismus, et cognoscibilis ratio stellarum in caelo noctis. Magis videri potest sicut "iaspis magnus" ob situm suum iucundum cum una stella, Algenib, deorsum spectante. Tametsi vacua videatur, pauca sunt in centro notabilia stellae, et Anishinaabe in regione lacus magni populi, quadrata torso alces repraesentat.

Ad dextram lineae inter Scheat et Markab sita est 51 Pegasi, quae Helvetios cognominata est. Haec stella flavescens domum exoplanet 51 Pegasi b prima planeta semper solis stellae instar orbitae reperit. Planeta Iovis amplissima est quae stellam suam orbit multo propinquiorem quam terra soli facit.

Optima spectandi positio tam Magni Quadrati quam Pegasi constellatio ab Octobre, paucis horis post solis occasum pervenietur. Si has stellas observare volueris, commendatur utendi binocularibus vel telescopiis. Insuper imagines harum visibilium caelestium capiendis ope recti instrumenti et technicis artibus effici possunt.

Ortum Magnae Quadrati Pegasi in caelo noctis est eventus excitantis ad vagos et fanaticos caelosque. Cum hoc asterismo prominente cognoscatur, observatores explorare possunt mirabilia Pegasi constellationis et stellae proximae 51 Pegasi cum suis exoplanetis attrahenti.

