Neptunus contra: Quando et quomodo observandum est Ice Giant

Neptunus octavus planeta a sole et planeta remotissima in nostro mundo solari oppositio erit die Martis, die 19 septembris. Hoc significat quod erit in linea directa cum sole et terra, cum planeta nostro in medio posito. Ut bonus additus, Neptunus etiam proxime ad Terram, notus perigaeum, eodem tempore accedet. Haec planeta longinqua maior et clarior apparebit in caelo noctis, primam observationis occasionem creans.

Neptunus ab urbe New York orietur in oriente circa 6:58 post meridiem EDT et paucis horis post apparebit. In supremo eius puncto in caelo, circa 12:51 am EDT, die mercurii, 20 septembris, erit Neptunus 46 gradus supra horizontem. Sita erit in Piscibus constellatio.

Gravis tamen est notare quod, licet Neptunus perigaeum, Terram et glaciem gigantem longe incredibiliter absunt. In hac proximi adventu, Neptunus circiter 2.7 milia passuum ab nostra tellure adhuc erit. Ut aliquem prospectum praebeas, Terra et Mars media distantia 140 milium milium inter se separantur. Hoc significat medium inter Martem et Terram distantiam inter Terram et Neptunum fere 20 vicibus aptare posse.

Propter immensam distantiam, Neptunus nudo oculo in caelo videri non potest. Latitudo habet 31,000 chiliometrorum (50,000 chiliometrorum), circiter quater magnitudinem Terrae, eam faciens quartam planeta maxima in nostro mundo solari. Sed visibilitas Neptuni requirit usum telescopiae vel qualitatis binoculares et tempestatum prosperorum.

Si Neptunum observare aut imagines caeli noctis capere curas, variae sunt facultates. Space.com duces praebet optimas telescopas, binoculares, cameras et lentes astrophotographiam. Si Neptunum in oppositione photographare curo, imagines tuas et singulas etiam submittere potes [Inscriptio protected] nam forte cum aliis spatii fanatici eas communicant.

Demum Neptuni oppositio et propinquitas Terrae optimam occasionem exhibent videndi et investigandi hanc longinquam glaciem gigantem. Apta instrumenta adhibendo et locum idoneum inveniendo, videntes caeli admirari possunt mirabilia systematis solaris nostri.

