Space Agency Europaea (ESA) ultimas imagines a vento mensurae spatii captas Aeolus ante descensum in atmosphaeram Telluris detexit. Animatio ex octo finalibus imaginibus constructa ostendit quomodo Aeolus in prope orbitalem celeritatem cum atmosphaera incidit. Deus ventorum Graecus dictus, Aeolus primus satelles terrestres ventos indagare curavit, studiorum climatis et meteorologicorum decretoriam praebens.

Ad reentriam moderatam curare Aeolus mandatum est ut gradatim orbitam demitteret et instrumenta sua reliquo fomite averteret. Imagines radar ultimae ab Instituto Fraunhofer in Germania praebetae ostendunt vehementiam significationum radarorum quae spatii relucent. Hae imagines finem missionis designant, sed legatum Aeoli vivit.

Post investigationem radar, navicularum velociter ab atmosphaera Telluris deducta est, inde in reentry duarum horarum post. Dure 80% of naviculae hoc processu combusserunt, cum reliquis 20% superantibus reentiis super Antarcticam.

Termini reentry operandi intendebant temptare novas methodos reducendi periculum obstantia iter faciens in Terram. Processus non solum periculum per 150 factorem depressum redegit, sed etiam tempus, quo Aeolus in orbita immoderata erat, minuit. Hoc periculum concursus cum aliis satellitibus in "via spatii circumscribitur."

Modi in reentry Aeoli peractae futuras missiones finem-of-vitae consilia certiorem facient. Reditus felicis et gubernati spatii ostendit insigne exemplum spatii sustinendi et operationes responsales.

Source: Europae Space Agency (ESA)

definitiones:

1. Ventorum-profiling spatii - Navis navicularum quae mensurat et vestigia venti exemplaria et velocitates in atmosphaera Telluris.

2. Radar – Deprehensio systematis quae electromagneticis undis utitur ad cognoscendam positionem obiecti et informationes de earum notis praebent.

3. Velocitas orbitalis - Velocitas ad quam objectum volvitur circa aliud obiectum in spatio.

4. Studia climatis - Investigatio facta est ad intelligendum longum tempus exemplaria et variationes tempestatum et eorum effectus in ambitu.

5. Meteorologia – De scientia scientiarum Telluris atmosphaerae, tempestatis et climatis.