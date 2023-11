Mare monstrum Fossilium detegere antiqui mundi maxime formidolosissimum Predator

Spectaculares novae fossilia inventa lucem diu perdito mundo gigantum summersorum illustraverunt, et exsistentiam vetustissimam ac formidabilem mega-praedatorium pliosaurum semper memoriae revelant. Ecce intemperans in hunc prehistoricum venatorem, qui sub prisca mari latebat.

Nuper fossilia eruta, in loco remoto reperta, paleontologists ad cognoscendum vetus rapax quasi novas species pliosauri duxerunt. Pliosaurs marinae reptilia fuerunt quae oceanis temporibus Iurassicis et Cretaceis dominabantur, ante aliquot 190 miliones. Fomenta formidabilia possidebant, cranium ingentes novaculae acuto, corpore turpis, ac valido flippers.

Nuper repertus pliosaurus, qui Megapliosaurus horridus (id est "horribilis gigas lacerta", mirabilis 15 metrorum longitudine mensus est. Inde notissimum pliosaurum semper maria latios facit. Per fossilias eius reliquias examinando, phisici aestimant hunc raptorem colossalem circiter 150 miliones annos vixisse, tempore Late Jurassic.

Megapliosaurus ad electas predonum apices coetus pertinebat, maria antiqua singulari ferocia regens. Vim eius morsus comminuendi singularis fuit, ut in aliis reptilium marinum epularetur, similium animalium magnitudine, et fortasse etiam in parvis balaenae.

Investigatores speculantur Megapliosaurus suis validissimis flippers ad se per aquam propellere, dum enormes fauces et serrati dentes velocis praedae opus fecerunt. Praeclarum hoc reptile agilitas balaenarum hodie occisoris hodie habuit, coniuncta cum magnitudine quae metum incussit etiam in cordibus maximae creaturae summersae.

Inventio Megapliosaurus insignis est interruptio in intellectu nostro oecosystematis marinis praehistoricis et creaturarum antiquarum quae eas pervagantes. Per fossilium commentarium, scientiarum mysteria vitae in Tellure ante decies centena millia evolvit ac pervestigationes inexplicabiles in historiam evolutionis horum marinorum incredibilium monstrorum consequi possunt.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

Q: Quid est pliosaur?

A: Pliosaurs marinae sunt reptilia quae temporibus Jurassicis et Cretaceis vigebant. Ingentia capita, dentes magni, corpora turpis, ac validi flippersi erant.

Q: Quam magnus erat Megapliosaurus horridus?

A: Megapliosaurus horridus erat pliosaurus immensus, 15 metrorum in longum metiens mirabilem. In nunc maxima nota pliosaurum semper inventa est.

Q: Quando Megapliosaurus horridus vixit?

A: Ex analysi fossili, phisici aestimant Megapliosaurus horridus circiter 150 miliones annos vixisse, tempore Late Jurassic.

Q: Quid Megapliosaurus horridus comedit?

A: Megapliosaurus horridus, mega-praedatorius pliosaurus, aliis reptilibus marinis alendus, simili magnitudine, et fortasse etiam balaenis parvis.

Q: Quid Megapliosaurus horridus nobis indicare potest de oecosystematis marinis antiquis?

A: Inventio Megapliosaurus horridus pretiosas perceptiones praebet in di- biodiversitatis et oecologicis dynamicis praehistoricae marinae oecosystematis. Permittit scientias ut melius intelligantur antiquos predones qui criticum munus exercent in formandis his mundis antiquis summersis.