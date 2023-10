Subitis culmen Scientiae Antarcticae Platform in Wellington magnas curas commovit circa tumultuosos mutationes in Antarctica factas, praesertim circa significantes reductiones in glaciem marinam per hiemem praeteritam. Duo membra eminentia Scientiae Platformis, Professor Nick Golledge et Dr Bella Duncan, ambo ex Victoria Universitatis Wellington in Centre Antarcticae, curas suas expresserunt de implicationibus glaciei maris imminutae in Antarctica pro communitate globali, inter Novam Zelandiam.

Recens articulus evulgatus in Communications Terrae et Environment animum contulit ad minimum recordum glaciei maris Antarctici in Februario 2023 observatum, suggerens calefactionem oceani munus in impellendo glaciem in novam condicionem humilem esse egisse. Hoc indicat processus glaciem maris administrandi in Antarctica subiectae mutatas esse posse.

Secundum Professorem Nick Golledge, exempla climatis continuam diminutionem in antarctico mari glacie venturae decenniis praedicunt, etiam sub emissiones gasorum conservatoriarum stricte reductiones missionum. Reductio glaciei marinae sollicitudo critica est quia in generatione Bottomi aquae antarcticae magnum munus agit, unum e maximis excursus oceanorum planetarum. Circulatio eius dissipans implicationes in global climate, in regione Wairarapa, attingit. Quin etiam fre- quentia glaciei marinae significantem comminationem Imperatori penguins ponit, quod illi gravissime innituntur ad feturam.

Dr Bella Duncan professor Gollegii curam communicat. Monumentis historicis ambitus Antarcticae studens indicat mutationes hodiernas verisimile esse perseverare, ducens significantes impetus in locali et globali climatis, maris campi et oecosystematis. Vastatio Cyclone Gabrielle hoc anno causata exemplum sequentium atmosphaerae calidioris, quae plus aquae habet, et proventus in amounts pluviae auctae sunt. Cum exspectatione magis extremarum rerum climatis, urgentior actio ad mutationem climatis in dies magis vitalis fit, sicut phisici climatis urgentem condicionem deferunt.

sources:

- Communicationes Terrae et Environment article