Novum studium monet minas sextae massae extinctionis ab actionibus humanis causatis, affirmans homines amissionem integris ramis "arboris vitae" impellere. Studium, in Acta Nationalis Academiae Scientiarum Editum, est singulare, quod exstinctum omnium generum potius quam singularum specierum examinat.

Investigatores de speciebus vertebratis (piscibus exclusis) inventi sunt et ex 5,400 generibus investigati, LXXIII proximis annis D exstinctum esse invenerunt, cum plerisque superioribus duobus saeculis evanescentibus. Haec exstinctio rate multo altior est quam id quod ex aestimatione e fossilia exspectandum est.

Actiones humanae, quales sunt habitat interitus, overfishing, venatio notantur ut causa primaria huius discriminis extinctionis. Unius generis damnum consequi potest penitus pro integra oecosystematis habere. Cooperator studii Gerardo Ceballos urgentem condicionis elucidat, dicens: "Nostra nostra sollicitudo est quod tam celeriter amittimus, ut nobis ruinam civilizationis signat".

Cum omnes periti consentiunt ratam extinctionem esse trepidam, an hoc sextum massae extinctionis constituat disceptatum est. Physici massam extinctionis definiunt ut damnum 75% speciei per breve tempus definiant. Secundum Robert Cowie, biologus in Universitate Hawaii, hac definitione usus, sexta massa extinctionis nondum facta est.

Attamen studiorum inventiones integrarum ramorum Arboris vitae amissae condicionem asperitatem inciderunt. Hoc studium ostendit urgentem necessitatem agendi ad biodiversitatem conservandam et ad futurum homines defendendum.

sources:

— Ceballos, G., et al. (2023). Biologica annihilatio per sextum massam permanentem extinctionis signatur per damna populationis et declinationes vertebratae. Acta Academiae Scientiarum Nationalis.

– Aurora, 20th Septembris, 2023