Recens studium in Processionibus Nationalis Academiae Scientiarum (PNAS) editum revelavit homines exstinctionem integrarum ramorum "Arboris vitae" facere, curas suscitandi circa exstinctionem potentiae sextae massae. Studium, ab investigatoribus in Universitate Nationali autonoma Mexici, perductum, spectat ad exstinctionem omnium generum, quae sunt classificationes inter species et familias.

Dissimile studiorum praecedentium quae singularum specierum tantum iacturam examinaverunt, haec investigationis totius generum evanescentiam analysuit. Multum adiumentum est quod profundiorem intelligentiam praebet exstinctionis hodiernae. Professor Gerardo Ceballos, unus e co-auctoribus studii, instat discrimen extinctionis aeque acrem esse ac discrimen climatis mutare sed saepe neglectum esse.

Investigantes inquisitores invenerunt notitias de Unione Internationali de Conservatione Naturae (IUCN), LXXIII genera exstinctos esse proximis quingentas annis cum pluribus exstinctionibus quae his duobus saeculis occurrunt. Hoc trepidat, cum rates exstinctionis prioris fundatae, duo tantum genera eodem tempore amissa esse debuerunt.

Studium humanarum actionum tribuit ut habitat interitus, overfishing, venatio ut causas praecipuas harum extinctionum. Amissio etiam unius generis multum consequi potest pro oecosystematis habere. Inquisitores credunt urgentem actionem necessariam esse ad praecavendam humanorum humanorum perniciem et ruinam.

Cum inter peritos consensus est, quod hodierna exstinctio est trepidat, an occurrat criteria ad sextam massam extinctionis thema disputationis remanet. Massa exstinctio definitur esse damnum 75% speciei intra breve tempus. Attamen, si rates exstinctionis hodiernae perstare vel augeri pergat, massa exstinctionis verisimile est evenire.

Auctores studendi necessitatem illustrant ut prioritizatio et restauratio locorum naturalium ne ulterius exstinguantur. Credunt adhuc plura genera salvare posse, si immediate accipiatur.

definitiones:

Genera: In classificatione animantium genus est ordo inter speciem et familiam.

Species: Coetus organismi qui similes notas participant et effingere possunt ad fecundam prolem producendam.

Missa Extinctio: Celeritas detrimentum recipis notabilis specierum intra breve tempus, ad maiores oecologicas et evolutionis mutationes ducens.

Lignum vitae: Metaphorice repraesentatio relationum inter diversas species, earum evolutionis historiam repetens antecessorem communem.