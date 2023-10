Investigatores notabilem fecerunt interruptionem in studio terrae ionosphaeriae adhibendo Giant Meterwave Radio Telescopium (GMRT) loco observationum satellitum traditorum. GMRT, in regione humili latitudine sita, efficax probavit ad detectiones notasque perturbationes in ionosphaerio. Investigatio haec melius praebet cognitionem ionosphaerae, quae implicationes habere potest ad accuratam GPS officia emendandam, necnon ad studium radiophonicum galaxiarum.

Auctor studii auctor, Sarvesh Mangala Centrum Nationalis pro Radio Astrophysics, una cum Matrona Prof Abhirup Datta de IIT-Indore, multas medias scalas perturbationes ionosphericae (TIDs) et parvas TIDs GMRT usus feliciter deprehendit. Hae turbationes in frequentiis 235 MHz et 610 MHz observatae sunt.

Studium inopinatum mutationes in ionosphaerio solis ortu horis revelatae, significantes perturbationes ionosphaericas, minora-scalarum structurarum in eandem partem moventium. Haec animadversio studia priorum provocat et momentum instrumentorum humilium latitudinis, sicut GMRT utendi, ad effectum detegendam mutationes in densitate ionosphaerii electronici detegit.

Per cognitionem et exempla ionosphaeriorum meliore, haec investigatio ad meliores technologias et accuratiores mensuras per navigationem et communicationem ducere potest. Sensus eximia GMRT permittit certas mensuras variationum ionosphaericarum, superans facultates instrumentorum GPS et radar.

Hic eventus fundamenti aperit novas aditus ad investigationes usus GMRT. Yashwant Gupta, Center Director Nationis Centre pro Radio Astrophysics, affirmavit hoc factum confirmari suas opiniones in potentia GMRT et momentum investigationis huius in progressu ionosphaerii intelligendi effert.

sources:

- PTI News Agency

- Research Geophysical Letters

- National Centrum pro Radio Astrophysics