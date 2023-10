By

Investigatores fundaverunt inventionem de perturbationibus in ionospheria Telluris utente Giant Meterwave radiophonico telescopio (GMRT) primum. Ionosphaerium magni momenti est lavacrum Telluris atmosphaerae quae in variis technologiis magnas partes agit, sicut GPS officia et galaxia studia radiophonica. Ionosphaera studentes, docti subtilitatem positionis, navigationis et muneris leonici emendare possunt.

Studium, in pari recognita ephemeride Geophysica Literarum Research, Sarvesh Mangala Centri Nationalis pro Radio Astrophysics ductum est. Mangala, una cum magistro suo Prof Abhirup Datta of IIT-Indore, varias perturbationum ionosphaericas utentes GMRT feliciter detectas et insignitas.

Investigatores observaverunt medium-scalarum perturbationum ionosphericarum (TIDs) cum amplitudine 100 ad 300 km, necnon parvas TIDs circa 10 km. Hae perturbationes in frequentiis 235 MHz et 610 MHz detectae sunt in observatione paene novem horarum.

Una e clavis inventis studii fuit inopinatae mutationes in ionosphaerio horae ortu solis. Investigatores etiam observaverunt significantes perturbationes ionosphaericas et structuras minores-scalas in eandem partem movendas.

Quod unicum hoc studium facit, instrumenti latitudinis humili sicut GMRT usus est, qui propiore aequatore Telluris magnetico ponitur. Studia priora maxime feruntur perturbationibus ionosphericis in medio latitudine et altitudine regionum. Eximia sensibilitas GMRT permissa est accuratis mensuris variationum ionosphaericarum, superans facultates instrumentorum GPS et radar.

Inventiones huius investigationis augebunt intellectum nostrum ionosphaeriorum et ad progressionem accuratioris technologiarum navigationis et communicationis conferunt. GMRT instrumentum efficax esse probavit ad phaenomena ionospherica perscrutandam, ostendens suam potentiam ad ulteriores aditus in hoc campo investigationis.

sources:

- Inquisitionis Geophysicae Litterae, parem ephemeride recognitum

- National Centrum pro Radio Astrophysics

- Tata Institute of fundamental Research