Investigatores usus est Giant Meterwave Radio Telescopium (GMRT) ad perturbationes discendas in ionosphaerio Telluris primum. Antea observationes ionosphaerae utentes satellites factae sunt. In melius nostro intellectu ionosphaerio, haec investigatio subtilitatem positionis, navigationis et muneris sincere augere potest, nec non studium galaxiarum radiophonicum faciliorem reddere. Studium, editum in ephemeride Geophysica Epistolarum Research parem, Sarvesh Mangala e Nationali Centre pro Radio Astrophysics ductum est.

Turma mediarum perturbationum ionosphericarum (TIDs) feliciter detectas cum amplitudine 100 ad 300 km et minima TIDs circiter 10 km utens GMRT. Haec animadversiones in frequentiis 235 MHz et 610 MHz facta sunt. Studium inopinatum mutationes in ionosphaerio tempore solis ortu horis patefactis, perturbationes ionosphericae significantes, et structurae minores in eandem partem moventes.

Sensus eximii GMRT permisit investigatoribus detegere ac denotare TIDs per novem-horas observationes die 5-6 mensis Augusti anno 2012. Hoc studium unum ex primis est ut instrumenti latitudo humili efficaciter utatur (propius positae magneticae Telluris. aequatoris) ad deprehendere mutationes in electronico densitatis in ionosphaerio.

Inventiones huius inquisitionis scientias et exempla ionosphaerii emendare potuerunt, ducens incrementa technologiarum ac mensuras accuratiores ad navigandum et communicationem. The GMRT, etsi non traditum pervestigandi ionosphaerium specillum, efficacissimum esse probavit in variis phaenomenis ionosphericis deprehendendis.

GMRT sensus altiorem sensum instrumentis GPS et radar comparatis praebet, ut accuratas mensuras variationum ionosphaericarum efficiat. Hoc studium potentiam demonstravit GMRT ut novas investigationis aditus in hoc campo aperiret.

