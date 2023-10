Scientistae inveniendo solidam probationem solidae foraminis nigrae inveniendo fecerunt. Investigatores cooperativi turmae ex Sinis, Iaponia, Italia, et Civitatibus Foederatis Americae observaverunt magnum foramen nigrum in Galaxia M87 emittentes rumpit, quae motum lanificae similem summo ostendit. Inventio haec in analysi duorum decennorum notarum observationis globalis retis radiophonicis telescoporum fundata est, cum investigatores animadvertentes circa XI annos icimur ad unum integrum cyclum complendum.

Hoc primum notat quod docti observaverunt fila nigrae foveae iugo. In 2019, imago supermassive foraminis nigri in centro M87 galaxia communicata est, quae 55 decies centena milia lucis ab Terra sita est. Scientistae ex Zhejiang Lab in Sinis hanc praecipuam foraminis nigram adhuc studuerunt et animadverterunt eius gagates in alia parte observationibus praecedentibus comparatas apparuisse demonstrare. Ad hoc phaenomenon investigandum, notitiae duae saltem duodecim telescoporum radiophonicorum in Sinis, Iaponia, Corea Meridiana, Italia et Russia inter 2000 et 2022 collecti sunt.

Praeterea analysin notitiarum revelatarum gagates habuit adductius periodicum, quovis circiter 11 annis et recurvato angulo 10 graduum circiter. Ad meliorem huius processus cognitionem acquirendam, scientias theoreticas analyses et simulationes numerales per supercomputatorem in Nationali Astronomicis Observatorii Iaponiae egit. Invenerunt ipsum axem rotundum nigrum foramen non perfecte alignum cum axi rotali sui anuli. Quam ob rem fabrica spatii temporis extracta est rumpit ad titubandum, quod phaenomenon ab Albert Einstein initio praenuntiatum est.

Inventio haec occasionem praebet excitantis phisicis ad profundiorem cognitionem eorum quam supermassive foramina nigra formantur. Investigantes investigatores sperant ut novas pervestigationes patefaciant et illuminant mysteria universi.

