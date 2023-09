Sphaeroides lapideae ab antiquis Humanis maioribus ficti, Study Finds

Scientistae artificialia lapidea enucleata 1.4 decies centena millia annorum retexere ut detegerent maiores nostros primos homines studiose sphaeroides lapideas DC fere fabricasse. Hi lapides pila informes, seu 'spheroides', in locis prehistoricis terrarum orbis inventi sunt. Archaeologi pro decenniis disputaverunt utrum hi lapides consulto essent informati an casus instrumentorum instrumentorum essent. Recens studium, in Regia Societate Open Scientiae editum, programmatis sectionis 600D analysis usus est ut angulos superficies metiretur, gradus superficiei curvaturae determinet, et centrum molis earum rerum designet.

Analysis CL sphaerorum calcis ex antiquo situ "Ubeidiya" in septentrionali Israele monstravit antiqui maiores nostri facultatem sphaeram in mentibus notificare ac consulto lapides conformare. Lapides superficies asperas exhibentes artificio constantes et formis sphaericis prope perfectis accedentibus. Hoc plano subtilitatis suggerit antiqui hominins insignem rationem et dexteritatem artes habere. Finis harum sphaeroidum lateat, sed proiectis inservire possunt vel symbolismum artificiosum tenuisse.

Inventiones studiorum pervestigationes pretiosas praebent in processibus cognitivis et artificio ingeniorum artificum antiquorum. Hanc 3D analysi methodum applicando etiam ad artificia maiora, quae ad posteriorem usque ad 2 milliones annorum indagatores notabant, ulterius explorare potuerunt quid maiores nostri capaces essent. Figurae harum sphaerorum voluntariae repraesentare potuerunt primum testimonium hominum hominum symmetriam geometriam in suis instrumentis imponere. Intellectus intentionalis creatio harum sphaerorum lapidearum profundiorem praebet cognitionem complexi habilitates cognoscitivarum veterum hominum eorumque artificiosas inclinationes.

