Studium fundamentale studium illuminavit mysterium ablatione biota Malvinoxhosan, vetus coetus marinorum animalium, qui ex supercontinente Gondwana plus 390 miliones annos abhinc evanuerunt. Scientistae diu subitam horum animalium extinctionem perplexi sunt, sed secundum recentissimam investigationem in ephemeride Terrae Scientiarum Recognitorum divulgatam, digitum culpae nunc directe in mutatione climatis ostendit.

Gondwana, quae ab abhinc annis circiter 550 miliones ad 180 decies centena millia abhinc annos exstitit, hodie comprehendit Americam Meridionalem, Africam, Australiam, Arabiam, Madagascar, Indiam et Antarcticam. In hac varia et antiqua mundi parte, Malvinoxhosan biota vigebant usque ad subitam interitum.

Studium indicat gradatim diminutionem in campestribus maritimis per spatium 5 decies centena milia annorum responsalem eventum exstintionis fuisse. Cum demissio aquae gradus ipsa causa directa non erat, ad mutationes aeris significantes ducebat ut animalia marina accommodare non possent. Disruptio fluminum oceani circa polum Meridionalem consecuta est mixtione aquarum calidarum et frigidarum, adversante oecosystematis harum aquarum frigidarum viventium.

"Sensibilitas culturarum polaris et oecosystematum mutationum in gradu maris et temperaturae constat", affirmavit Cameron Penn-Clarke, auctor studii et evolutionis evolutionis in Universitate Witwatersrand in Johannesburg. Ablatione Biota Malvinoxhosan consequentes permanentes effert quae fieri possunt cum mutationes in environmental fiunt.

Hoc vetus "homicidium mysterium" est quasi summae recordationis hodiernae biodiversitatis discriminis nostrae planetariae facies. Cum aquae calidiores plus ob mutatio climatis efficiuntur, species marinae specialiores ex speciebus generalioribus substituuntur quae in mutationibus condicionibus aptiores sunt.

Inventiones huius studii prompti sunt ad cogitandum de fragilitate et connexione oecosystematis, quae urgentem compellendi discrimen climatis, quod nunc est, aggrediamur. Praeterita intelligendo, accommodare et operari possumus ad futuram sustinebilem futuram pro omni vita in hac tellure.

FAQs

