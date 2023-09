Recens studium scientificum proposuit exstinctionem specierum humanarum necessariam esse, etiamsi omnis usus fossilis cibus statim cessaremus. Studium praenuntiat formationis novae supercontinentis, quae Pangea Ultima nota est, in proximo CCL miliones annorum.

Inquisitores argumentantur motus laminarum tectonicarum et calliditate continentis omnes massas terrestres in unum tandem adducere, unde in formatione unius terrae similis antiqui supercontinenti Pangaea. Eventus hic significantes implicationes haberet oecosystematis et climatis Terrae, quod ad eventum vitae humanae exitum perduceret.

Quamvis conatus minuendi carbonis emissiones et transitus ad fontes industria renovandos, hoc studium suggerit tales actiones non sufficere ad exstinctionem imminentem impediendam. Investigatores in luce ponunt momentum cognoscendi diuturnum tempus processuum geologicorum eorumque impulsum in humanam exsistentiam.

Dum Pangea Ultima formatio rei naturalis est quae super decies centena milia annorum evenit, studium commemoratio nexus systematum Telluris et limites interventus humanorum inservit. Diu terminus salutis nostrae speciei pendet ab intellectu ac accommodans ad geologicas mutationes quae sunt extra nostram immediatam potestatem.

Magnopere est investigationem scientificam continuare dynamicos dynamicos processus geologici Telluris explorare. Haec cognitio adiuvare potest ad deliberandum et ad confirmandum coexistentiam vitae humanae et non humanam, contra inevitabiles mutationes.

sources:

- Jonathan Chadwick. "Studium suggerit nos extinctos esse etiamsi nunc fossilia incendere desierimus." Mail Online.