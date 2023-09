Tasmanian Tiger: Inquisitores Feliciter Recupera RNA ab Extincta Species

In majori intervallo, RNA feliciter extractum e speciminibus conservatis Tasmanian tigris, marsupialis extincti, anno 1891 notabat. Hoc primum RNA, materia genetica minus stabilis quam DNA, ex speciebus extinctis recepta est. Specimina in Stockholm, Suecia in museo repositae.

Recuperatio RNA a speciminibus tigris Tasmanicis praebet pervestigationes pretiosas in biologiam et metabolismum horum animalium extinctorum. RNA sequens notitias praebet de complementis gene et actuositatis gene, quae necessariae sunt ad notas et notas extinctarum specierum cognoscendas.

Antea DNA feliciter e organismis antiquis extractum est, sed hoc studium potentiam recuperandi RNA ex speciebus extinctis demonstrat. Conservatio speciminum Tasmaniae tigris, quamquam in cella temperatura in armario reposita, assumptionem RNA degradat celerius sub talibus conditionibus. Haec inventio novas facultates discendi et recreandi species extinctas aperit.

Ultra suam significationem ad species extinctas intelligendas, facultas RNA ex antiquis virus recuperandi in investigandis pandemicis praeteritis adiuvare potuit. RNA munus magnum gerit in informationibus geneticis acceptis ex DNA tradendis, ut synthesim servo et metabolismi cellularum moderantium.

Tigris Tasmanian, etiam thylacine appellata, apex rapax trans Australiam et insulas vicinas fuit, donec actio humana ad exstinctionem compulit. Adventus hominum in Australia circiter abhinc annos 50,000, quam 18th century coloniam Europaeam secuta est, incolarum declinationes adduxit et tandem dimissionem tigris Tasmaniae. Minae dicebantur pecoribus, quae largitati in capitibus erant. Novissima nota Tasmanian tigris anno 1936 in captivitate mortua est.

Conatus "de-extincti" quaedam species, inclusa Tasmanian tigris, a privatis inceptis sunt deductae. Dum species extinctas recreans e vivis propinquis provocationes movet, hoc studium momentum investigationis ulterioris in biologia animalium extinctorum effert.

sources:

- Reuters