Mense Septembri 2023, phisici maiorem eruptionem consecuti sunt feliciter extracto RNA ex tigride Tasmanian, creatura extincta. RNA extractum erat ex specimine quod supra 130 annos natus est et nunc in Museo Naturalis Historiae Suecica habito. Haec inventio fundamenti geneticistae pretiosas pervestigationes praebuit quomodo gena animalis huius extincti operaretur. Inventa huius studii in ephemeride Genome Research divulgata sunt.

Tigris Tasmanian, etiam thylacine nota, erat marsupialis carnivorae quae olim in Australia, Nova Guinea, et Tasmania vagabatur. Causa exacta extinctionis eius ignota manet, sed creditum est persecutionem humanam magni momenti egisse. Novissima notissima thylacine, nomine Beniamin, in captivitate mortuus est anno MCMXXXVI.

Dum primus focus investigationis in speciebus extinctis non exquisitis fuit, facultas extrahendi, analysi, et series vetus RNA facultates recreandi species extinctae in futuro aperit. Geneticus Emilio Mármol Sánchez, auctor studii plumbei, advocati plus investigationis in biologia horum animalium extinctorum. Sed processus recreandi species extinctae per gene edendi in animantibus relativis animalis extantibus complexus est et tempus consumens.

Princeps nisus thylacines resurrecturus est Andreas Pask ex universitate Melbourne Professor. Affirmavit inventionem RNA in museo vetere et exempla antiqua addito notabili profunditate ad intellegendum biologiam animalis extincti. Processus resurrectio involvit DNA recensere propinquissimum vivum relativum extinctae speciei, embryones cum genomate recognito creans et congruam prolis matrem surrogatam invenit. Cum genomes specierum extinctarum circiter XX consecutae sunt, ut de 20, nulla harum specierum feliciter recreata sunt.

Cloning est similis processus qui semel species feliciter resuscitatae considerari potest. Autem, focus current in restitutione geneticae potius quam exquisitae utendi. Cloning involvit transferre DNA e cellula somatica in cellulam ovi quae suum nucleum et DNA remotum habuit, quod deinde in embryonem progreditur. embryo dein in surrogatam matrem implantatur ut in vivam specierum extinctarum effigiem crescat.

In fine, felix extractio RNA ex tigride Tasmanian novas aditus aperit investigationis geneticae et potentiae resurrectionis specierum extinctarum. Dum processus recreationis extinctae species est complexus et provocans, scientias fines cognitionis in hoc campo propellunt. Futura tenere potest facultatem videndi diu perditam speciem Terram iterum ingrediendi.

