Inquisitores Extract RNA ab Extincto Tasmanian Tiger

Scientistae RNA ex speciebus extinctis primum feliciter extracti sunt. Thylacine, quae tigris Tasmanian cognominata est, marsupialis carnivora fuit, quae anno 1936. Extincta est, investigatores turmae ab Universitate Stockholmensi et Centre pro Paleogeneticis in Stockholm RNA ex specimine thylacine anno 130-annorum Stockholmiae recuperare curaverunt. Museum historiae naturalis.

RNA (acidi ribonucleicum) moleculum est quod in synthesi dapibus magnae partes gerit et geneticam materiam in nonnullis virus exercet. Inquisitores RNA ex speciminis thylacinis cutem et fibras musculi sceleti sequi poterant. Hoc breakthrough permittit phisicis studiis biologiam et metabolismi Tasmanian cellulis tigris ante extinctionem studere.

Thylacine in Tasmania iumenta trucidata et vituperata, quae ad exstinctionem ducta est. Habitat detrimentum , ac morbi etiam in perniciem contulerunt. Recentes de-extinctionis conatus per Biosciences Colossales intendunt ut procuratorem speciei thylacinae crearent et eam ad pristinum habitatum reducerent. Nihilominus, RNA investigationis manipulorum ab Universitate Stockholmensi agitata in de-extinctionem non ferebatur.

Facultas recipiendi RNA ex speciebus extinctis facultates ad ulteriorem investigationem aperit. Scientistae RNA ex aliis animalibus extinctis et etiam virus antiquarum collectionum in museo habitae recuperare possunt. Hoc perspectiones praebere potuit in evolutionem virus et incrementa conferre in technologia gene edendi, in vitro fecundationis, et analysi computationalis geneticae notitiae.

Studium antiquorum DNA his annis multum progressus fecit, et RNA ab speciebus extinctis recuperatio viam ulterioribus inventis sternere potuit. Multis creaturis extinctis in cimeliis habitantibus, extractio RNA ex aliis speciebus mox res effici potest.

