Fortissimi ac distat Fast Radio semper Results

Medici nuper reperti sunt validum energiae flatum, notum rapidum radiophonicum (FRB), ex profundo universi oriundum. Haec eruptio non solum eius generis remotissima umquam, sed etiam incredibiliter potens. Accepit circiter octo miliarda annorum propter eruptionem in Terram peregrinandi. In altera minus, tantundem energiae, quam sol in 30 annis emittit, emisit.

Ieiunium radiophonicum erumpit vehemens erumpit energiae quae in spatio occurrunt, et origo eorum adhuc ignota est. Explicationes nonnullae technologiae extraterrestriales vel neutrones stellae incluserunt. Nihilominus, hic nuper repertus ruptus, ex parva caterva mergentium galaxiarum provenire videtur, quae cum theoriis currentibus circumfluentibus suis fontibus adsimilat. Irruptio mirabilis intensio provocat ad intellectum nostrum quomodo emittantur.

Facultas deprehendendi ac studium celeriter radiophonicum inrumpit, magnam vim habet ad quaestiones fundamentales de mundo respondendi. Hi erumpentes adiuvant ad constituendum ipsum pondus universi, anceps inquisitionis quae hucusque gignit eventus inconclusivos. Investigatores putant rem absentem in universo, quae plusquam dimidium rei quae ibi debet rationem habet, in spatio inter galaxies latere posse. Materia ionizata sentiens, rapidus radiophonicus erumpit perceptiones in moles materiae quae in regionibus intergalacticis adest.

Recens inspiratione telescopio in Iaponia usus initio maculosus fuit et postea singillatim aliis telescopiis examinatus est. Australiae Quadratus Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) permisit phisicis ruptis originem designare. Investigatio ulterior utens in Observatorio Europaeo Australi (ESO) Valde Large Telescopium (VLT) in Chile revelavit fontem galaxiae antiquiorem et remotiorem esse quam ullum alium fontem FRB ad modernum repertum, verisimile situm in parva caterva galaxiarum mergentium.

Haec inventio fundamenti documenta est in charta cui titulus "Luminosus rapidus radiophonicus eruptus qui universum rimatur redshift 1", in ephemeride Scientiarum editum est.

Fontes: Scientia, Universitas Technologiae Swinburne