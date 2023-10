Scientistae ex Instituto Superiore Técnico in Portugallia, Universitate Roffensi, Universitate Californiae, Los Angeles, et Laboratoire d'Optique Appliquée in Gallia ediderunt studium in Natura photonicis proponens usum quasiparticulorum ad creandum super- lucidum. lu fontes. Hae quasiparticulae, motu multorum electronum conformatae, proprietates singulares habent, quae in quavis velocitate, etiam luce citius, peregrinari permittunt, et intensioribus viribus resistunt.

Quasiparticulae facultatem habent movendi modis, quibus legibus physicae particularum singularum regendi improbata est. Investigatores deduxerunt simulationes computatrales supercomputatores provectos ad studium proprietatum quasiparticulorum in plasmatibus. Applicationes pollicentes pro quasiparticulae lucis fundatis, incluso imaginatio non perniciosa ad virum intuentem, processum biologicum intellegendum, astulas computatrum fabricandas, et mores materiae in corporibus caelestibus explorandis.

Proposita quasiparticula-lucentia innixa plura habent utilitates super formas exsistentes, sicut liberum electronicum lasers. Fontes quasiparticula-fundati sunt multo minores et utiliores pro officinarum, hospitalium, negotiis. Cum minima distantia ad iter faciendum, quasiparticulae lucem incredibilem proferre potuerunt, potentia ducens ad progressiones scientificas et technologicas.

Investigatio haec novas possibilitates aperit ad physicas radiosales campos et fontes lucidos vertere potuit, ut amplis applicationibus in variis campis scientificis et technologicis.

Source: Universitas Roffensis