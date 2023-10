Investigatores novam legem scientificam induxerunt quae evolutionem variarum systematum naturalium in universo, in vita, mineralibus, planetis et stellis comprehendit. Notum est "lex augendae informationis functionis", haec lex notiones universales notionum delectu depellit ut systemata plus temporis incomplexi fiant.

Manipulus investigationis, scientias complectens ex diversis campis, ut philosophia, astrobiologia, physica theoretica, mineraloggia, scientia data, collaboravit ad quaestionem fundamentalem cur tradendi systemata implicata, inclusa vita, ad maiora informationes functiones evolvantur. Inventiones eorum in ephemeride PNAS editae sunt.

Lex notitiarum functionis augendae affirmat quod informationes functionis systematis crescant et evolvant, si plures conformationes systematis electionem pro una vel pluribus functionibus patiantur. Hoc valet de systematibus ex pluribus componentibus formatis, ut atomis, moleculis, cellulis, quae saepe variari possunt ad multiplices conformationes, paucis superstitibus e munere.

Expandendo in Darwin theoriam evolutionis, investigatores argumentantur systemata non viva etiam evolvere cum novae partium figurationes suum munus emendant. Unum exemplum functionis quae in studio est stabilitas.

Huic novae legi studiosissime respondit communitas scientifica. Stuart Kauffman, biologus theoreticus in Universitate Pennsylvania, eum laudavit ut " articulum eximium, audax, latum et transformationalem." Milan Cirkovic, pervestigationis professor in Observatorio Astronomiae Belgradi, studium "auram aeris recentis" describit in campis astrobiologiae, scientiae systematis et theoriae evolutionis.

Sed non omnes docti hac nova lege convincuntur. Astronomus Martin Rees ex academia Cantabrigiensi scepticismum expressit, dicens cessum variarum materiarum, ambituum, structurarum in mundo inanimato non necessario requirere novum principium analogum subiecti Darwinian lectionis per hereditatem.

In fine, introductio legis incrementi muneris notitias scientias praebet latiori intellectu evolutionis variarum systematum naturalium in universo. Cum in tumultu et laude a multis occurrit, variae quoque opiniones sunt in communitate scientifica de eius significatione.

