Investigatio nuper liberata suadet in CCL miliones annorum, terra Terrae supercontinentem iterum formaturum esse, septem continentibus in unam molem terrae molem mergens. Hoc supercontinens praedicatur circa Africam hodiernum-diei centrum esse, cum Australia fragore in Asiam et Africam cum Europa collidente. Antarctica, America Septentrionalis, et America Meridionalis alii postea adjungent. Sed dum hae fundi terrae confluunt, Nova Zelandia, quae Aotearoa appellata est, in litore Australiae manebit.

Motus laminarum tectonicarum, etiam calliditatis continentalis notae, expectatur continentes proximos 250 miliones annorum efficere. Australia proiecta est ad septentrionem versus in insulam Asiaticam Meridionalem-orientalem catenis circiter 25 miliones annorum, sed ob situm in laminam Australiae, Nova Zelandia obviam Australiae non expectatur. Sed Nova Zelandia in Australiae septentrionali itinere manebit.

In cursu 75 milionum annorum, Nova Zelandia ad aequinoctialem expectatur, circa idem tempus quo Africa, Asia, Australia et Europa ad formam supercontinentem conveniunt. Postea Nova Zelandia tardius gressum ad meridiem vestigabit et tandem latitudinis inter 20 et 30 gradus infra aequinoctialem finem habebit.

Vita tamen futurae Novae Zelandiae praedicitur longe amoena esse. Praesentia supercontinentis occidentis faciet insulas septentrionales et meridionales "aquosa maria tropica calida" reddens Novam Zelandiam inhabitabilem. Formatio supercontinentis expectatur gasos conservatores emittere, incluso dioxide carbonii, ab actione volcanica, ducens ad notabile incrementum in global temperaturis.

Secundum exemplar computatrale, atmosphaera plus quam 50 dioxydum carbonii in 250 miliones annorum hodie comparato continere potuit. Coniunctio gasorum conservatorialium auctorum, energiae solaris augebat, et absentia maria refrigerationis supercontinentem inhospitalem pluribus vitae formis efficeret. Fere dimidia terra fundi deserta fiebat, cum temperaturas 40 gradus Celsius in multis locis excedens.

Dum haec missio futura longinqua videtur, momentum effert actionis climatis in custodia planetae in condicione frigidiore et habitabili. Investigatio commemoratio est quod caelum hospitale conservans pendet saluti praesentis et posteritatis.

definitiones:

– Supercontinent: Terra magna, quae ex pluribus continentibus in unum coniuncta consistit.

– Motus tectonicus / summa continentalis: Gradualis motus et collisio laminarum tectonicarum Telluris.

– Gas CONSERVATORIUM: Gas quod confert ad effectum CONSERVATORIUM, radiorum ultrarubrum absorbendo, temperatura Telluris surgere causando.

– Mantellum: Iacum sub crusta Telluris lente fluens ob calorem planetae.

