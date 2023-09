Closas in aqua Systemata Recuperatio in Statione Spatii Internationalis

Systema recreationis aquae impeditivae in Statione Spatii Internationalis (ISS) exercituum ad Terram remittendi purgandum et refurbiscendum causaverunt. Causa harum impeditarum est praesentia biofilms, quae sunt incrementa microbialia vel fungal, quae inter se et superficies haerent. Hae biofilms Filtra in aqua systemata processus tardant et integritatem armorum componunt. Hoc problema notabile proponit pro institutionum spatii, prout pretiosae materiae affectatae reponere possunt.

Prohibendo incrementum biofilms maxime pendet in spatio missionum longinquitatis ad locos sicut luna vel Marti, ubi in Terram reverti pro reparationibus vel curationibus astronautarum infirmorum non factibilis est. Ad hanc quaestionem, investigatores universitatis Colorado, MIT, NASA Ames Research Centrum in studio collaboraverunt. Specimina ex ISS exploraverunt utentes specie quadam bacteria notae pro biofilms formandi facultatem.

Etiam docti operam dabant cum LiquiGlide, societas quae specialitas in frictione inter solida et liquida redigebat. Studium invenit superficies efficiens cum tenui iacu- rarum acidarum nucleorum impedire incrementum bacterial in speciminibus ISS-expositis. Haec acida parvum crimen electricum negativum habuere, quod microbes impediret ne superficiebus adhaereret.

Investigatores etiam physicam claustrum adhibebant in forma nanograssae signatae in superficiebus probativis. Haec superficies lubrica creata est, quae biofilms adhaerere conabatur. Cum methodus superficies coatingis cum acidis nucleicis applicata, exemplaria terrestria reductionem in formationem microbialem circiter 74 centesimis praebuerunt, exempla stationis spatii magis substantialem reductionem circa 86 centesimas ostenderunt.

Sed manipulus commendat longiorem diuturnitatem probationes in futuris missionibus faciendis ut determinet si modus suam efficaciam conservare possit. Monetur etiam analysis continua, quam in punc- tionibus ultimi mensuris fretus. Colendo biofilm buildup, spatia agentia detrimenta instrumentorum impedire possunt et salutem et salutem astronautarum in missionibus spatii conservare possunt.

Source: Articulus originalis certum fontem URL non praebet.