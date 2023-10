Investigatores in biocoating elaboraverunt, nomine Green Vivum Poena, quod in locum Marti incorporari potuerunt ad aerem supplendum. Biocoating speciem continet bacteria chroococcidiopsis cubana vocatam, quae unicam formam photosynthesis iungit in extrema condicione superstes. Hoc bacterium in dioxide carbonii (CO2) accipit et oxygenii partem processus dimittit. Turma ductus a microbiologo Simone Krings Universitatis Surreye in UK intendit creare matricem durabilem et environmentally amicabili biocoating ad bacteria.

Biocoating amplificatum est per mixtionem lateris cum particulis nanoclay, ad efficiendam structuram raram adhuc mechanice robustam. Inquisitores tunicam per XXX dies observaverunt eam constanter emissam esse usque ad 30 P. oxygenii per gram biomass per diem, cum absorbet CO0.4. Haec methodus sustineri habet implicationes pro exploratione spatii necnon alloquendi curas de emissiones ortu et inopias aquarum in Terra.

Etsi hodiernae oxygenii output non sufficit ad Martem in suo habitaculo, signanter tamen quantitatem oxygenii minuere potuit ut missiones spatii transportandi opus essent. Chroococcidiopsis cubanae facultatem superesse in extremis ambitibus, efficit ut potentialem Martium coloniam deducat. Investigatio in Imaginis Microbiologiae divulgata est.

