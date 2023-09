Recens meditatio ostendit vermes parasiticae notae iecoris iecoris notae magis urbanum consilium ad formicam inficiendam quam antea putaverunt. Hi vermes formicae cogunt ad gramina scapulas ascendere et rursus descendere, cum tempestas nimium calida est. Propositum huius machinationis est casus formicas augere a maioribus animalibus comedendas, sino vermes ad vitam currendi permanere.

Fistulae iecoris praesertim in vaccis vel aliis pascuis ruminantibus sicut adulti vivunt. Ova vermes deponunt in herba per excretionem fimum, quae postea a cocleis eduntur. Intus cochlearum, vermes in scenam larvalem sequentem attingunt et asexualiter exprimunt. Cochleae agere infestationem anorum circa vermes formando, qui tandem ab formicis cum larvae vermiculo erutae et ingestae sunt.

Postquam in formica intra larvae gradum proximum vitae intrant. Maxime migrant ad stomachum formica, sed ad cerebrum penetrabit et potietur. Cogitur ergo formicae infectae cacumen herbae scapulae ascendere et se apponere, ut formica et vermibus amplioribus animalibus occasionem praebeat. Vermes tandem adultam intra ultimam militiam attingunt, ad hepar, pascuntur, coeunt, et ova pariunt ut sileo cyclum.

Manipulus inquisitorum apud Universitatem Copenhagen constituerat investigare hunc processum implicatum ulterius. Plus mille formicae in silva in Dania infecta studuerunt et temperaturas in moribus formicarum maximam vim habere invenerunt. Formicae diebus frigidis in gramine manserunt sed retro diebus calidis reperunt. In quo insinuat quod vermes nocturnos formicae tractant, et mane eas in herba ponunt, cum animalia pascentia agunt, et tunc a sole interdiu custodiunt.

Hae inventiones explicant multiplicitatem morum parasitorum et necessitatem ulterioris investigationis ad cognoscendas machinas specificas adhibitas ab his fluclibus ad cerebra formicarum tractandas. Dum homines interdum ab iecore fluminum ferramento infici possunt, hae infectiones rarae sunt et homines hostiae accidentales sunt.

Fontes: Moribus Ecologia