Recentes investigationes revelaverunt vermes parasitici, specie iecoris fluci ferrati, facultatem formicae manipulare ut gramina gramina scanderent ac deinde rursus descenderet cum tempestas nimis calida est. Hi vermes vitam implicatam habent cycli qui a maioribus animalibus eduntur ut cyclum generationis continuent.

ferramentum iecoris fluvii imprimis adulti intra boves vel alia ruminantia pascentia vivunt. Sed ut ad ultimam militiam perveniant, per successiones graduum vadunt. Ova vermes a vaccis excernuntur, ac demum in herba, ubi cochlearum consumuntur. Inter cochleas vermes ad scaenam larvalem suam attingunt et asexualiter exprimunt. Cochleae infestationi respondent anorum circa vermes efformantes, quae tunc ut globuli limo eruuntur. Ignoranter formicae has globulos bituminis consumunt cum larvae verme.

Cum in formica intra larvae nascuntur et ad stomachum formica migrant, dum una larva ad cerebrum formicae penetrat et moderatur. Infectis formicae tunc tractatur ut ad cacumen graminis herbae adscendat et in eam detineat, facilem facit ruminantes vagandi ut nescius formicam et parasitos consumat. Cum intra ultimum exercitum, vermes adultum attingunt, ad iecur moventur, nutriunt, coeunt, ova pariunt, curriculum reprimunt.

Investigatores in Universitate Hafniae Department of Plantarum et Scientiarum Environmentalium studium deduxerunt ad mores formicarum infectis melius cognoscendis. Plus mille formicae in Bidstrup saltibus, Dania infectis, per 1,000 dies non continuos observarunt. Studium temperaturae notabile munus invenit in moribus formicarum. Diebus frigidis formicae praesertim in gramine manserunt, cum calidioribus diebus rursus reptant ac normales actiones suas rexerunt. Hoc insinuat vermes formicae manipulare nocturnis et matutinis horis.

Studium multiplicitatem et ruditatem horum parasitorum effert et quam parum adhuc de illis novimus. Ulterioris inquisitionis opus est ad specificas machinas detegendas quae fluces efficiunt cerebrum formicae tractandi. Dum homines interdum ab his vermibus infestari possunt, infectiones rarae sunt et homines exercitus accidentales.

