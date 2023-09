Remedium Bone Damnum in Astronauts Show Promissionis

Medicamentum speciali-formatum demonstratum est ne os muribus detrimentum capiat, quod potentia astronautae in naves Spatii Internationalis (ISS). Investigatores ex universitate California Los Angeles (UCLA) et Forsyth Institutum in Massachusetts medicamentum elaboraverunt quod non solum os damnum in murium in ISS residentibus prohibet sed etiam densitatem eorum auget.

Turma inventum est quod microgravitas unum centesimis decrescentibus densitatis mineralis (BMD) per mensem detectionis causat. Ad hoc certandum, dapibus adhibiti sunt qui NELL-1, qui incrementum osseum moderatur, et illud ad medicamentum creandum notum est BP-NELL-PEG, quod fibras osseas sine parte negativa efficiunt. Mures cum BP-NELL-PEG tractati significantem incrementum in BMD ad regimen coetus praebuerunt.

Dum hic interruptio promissionem tenet pro missionibus futuris spatii, etiam moras in microgravitate extensas, nulla notitia praesto est quando tentationes hominum de NELL-1 incipiunt. Hactenus, una tantum societas, Bone biologica in Massachusetts fundata, tentationes clinicas humanas gessit NELL-1 utens in programmate gubernatoris in Australia pestilentiam discri degenerativi tractare. Status huius studii incertus manet.

Quamvis potentiale remedium ossis damni in astronautis, adiectis investigationibus opus est ad alios effectus sanitatis spatii expositionis, sicut mutationes cerebri. Nunc enim astronautae regularibus antliam sessionibus freti perseverabunt ad pericula mitiganda cum missionibus spatii diuturnis consociata.

sources:

- University of California Los Angeles (UCLA)

- Forsyth Institutum

- Bone biologics