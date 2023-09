Medici nuper inventam fundaverunt de formatione adamantis rosei, propter raritatem et eximiam pulchritudinem notum. Adamantini rosei inter lapides pretiosissimi mundi sunt et a collectoribus et ornamentis enthusiastae diu affecti sunt. Maxima pars harum gemmarum rararum, supra 90 centesimas, inventae sunt ad mine Argyle in Australia septentrionali remota, quae operationes nuper cessaverunt.

Quaestio quare mea Argyle produxit tam magnum numerum adamantis rosei investigatores per annos haesitavit. Dissimiles plerisque aliis metallis adamantis, quae in medio continentium sita sunt, mine Argyle in margine unius sita est. In novo studio evulgato in ephemeride Naturae Communicationum, globulus phisicorum Australiae revelavit adamantes roseos adamantes in superficie Telluris allatos esse per dissolutionem primi supercontinentis circiter 1.3 miliardis annorum abhinc.

Secundum auctorem studii, Hugo Olierook ex Curtin University in Australia occidentali, duo ex tribus rebus necessariis ad formationem adamantis rosei iam noti erant. Primum medicamentum carbonis est, quod in Terra profunde collocari debet, saltem 150 chiliometrorum (93 milia passuum) infra superficiem. Si carbo quidvis brevioris est, in graphitem transformet, substantiam longe pretiosiorem quam adamantibus.

Secundum medicamentum est praecise pressionis quantitatem quae requiritur ad claritatem adamantibus mutandam et eis subscriptio rosea colorata. Olierook exponit quod applicatio parum pressionis in claribus adamantibus eveniret, cum nimia pressionis causat ut fuscum verteret. Notatu dignum est magnam partem adamantium in mine Argyle inventam fuisse ex variis brunneis pretiosioribus.

Haec recens inventio in lucet processum formationis adamantis rosei et pervestigationem praebet magni ponderis ad similia deposita circa orbem collocandi. Investigationes ulteriores in hoc campo adiciendi fontes horum gemmarum valde quaesitarum, maiorem copiam in foro offerentes. Studium allectamenta et insidiae circum adamantes puniceos roborant, famam solidant sicut quidam in mundo lapides pretiosissimos et exclusivos.

sources:

- Murray Rayner, Pink adamas inventionis iuvare potuit nova deposita invenire, Phys.org

– Negotiationis Studio #B, adamantes Pink sunt incredibiliter rara — et pretiosa. Scientes putant se scire quomodo formata sint, Negotia Insider