Investigatores ex Universitate Plymmouthensi miram inventionem fecerunt de curalio in Oceano Indico. Argumenta corallium inficit usque ad 90 metra (295 pedum) infra superficiem, profunditates quae antea putabantur resistere calefactioni oceani. Studium, in Natura Communicationum publicatum, patefecit usque ad 80 centesimas scopulos in quibusdam locis maritimis ab ortu oceani temperaturas laesum esse.

Traditionaliter, coralliae altiores molliores esse credebantur calefactioni oceani, quia aquas frigidiores quas incolunt putabantur relative stabilis manere. Hoc tamen studium ostendit hoc casu non esse, scopulos potentialiter profundo similes in toto orbe terrarum ad periculum e mutationibus climaticis imponere.

Turma investigationis adhibita compositione in situ vigilantia, robotarum summersorum, et notitia oceanographica satellite-generata ad phaenomenon investigandum. Comprehenderunt etiam cum temperaturae superficies stabilis mansisset, notabile ortum in temperatura infra superficiem altum corallium mare afficiebat. Hoc inficit altum mare evenit etiam cum scopuli breviores nulla signa damni praebuerunt.

Dum studium invenit partes scopuli convaluisse cum investigatores anno 2020 et 2022 redierunt, inventa adhuc curandi causa sunt. Corallium mesophoticum, inter 100-490 pedes sub superficie repertum, expectabatur oecologiae detrimentum mitigare ab aqua curali inficit propter calefactionem oceani. Sed hae coralliae nunc etiam in periculo sunt.

Ictus mutationis climatis in oceanographia regionis augetur naturaliter occurrentibus cyclis, sicut El Nino et Indico Dipole. Investigatores urgentem urgentem necessitatem explicant ut intellectum nostrum de hisce mutationibus in his ambitibus, quas nunc de limitata scientia habemus.

