Methodus nova scribendi in Aqua Physicis Inventa a German

Physici germanici methodum unicam scribendi in aqua et aliis fluidis subiectis elaboraverunt. Maxime conventionales modi scribendi rationes involvunt lineas exsculpere vel atramentum in solidis subiectis deponere, ubi copiae intermoleculares adiuvant figuras scriptas conservant suam figuram. Sed hi modi non valent pro superficiebus in humoribus demersis.

Turma investigationis Germanicae voluit viam "in fluidum scribere" sine subiectorum limitibus. Methodo indigebant quae dispersioni linearum ductarum resistere posset et parvam "calamum" adhiberet, quae turbulentam per medium fluidum movere non posset.

Earum solutio involvit directe atramentum in aquam immittens et utens microbeade facta ex materia commutationis sicut stylo. Grana parvula, quae inter 20 ad 50 microns in diametro metitur, vorticas non generat. Commutando valorem loci pH aquae, capita attrahit particulas atramenti, permittens scripturam vel extractionem litterarum vel notarum.

Manipulus suam methodum in aqua parva balnei feliciter demonstravit, exemplum praebens characteris magnitudinem tituli "I". Eorum accessio flexibilis satis est ad exprimendum quodlibet genus scribendi quod continuis lineis utitur. Modus inter epistolas separatas inrumpere potest potentia permittere, mutando ion processus commutationis interdum, ac delens vel corrigens ea quae "scripta sunt".

Inquisitores etiam suadeant facultatem utendi aliis particulis generibus, ut lasers vel microswimmers singulariter calefacti, ut parallela scriptura structurarum in aqua generare ac densitatis exemplaria multiplicia generare possit.

Dum hoc opus adhuc in suis praemissis gradibus ostendit, potentiam promittens ostendit novos modos scribendi et tractus in subiectorum fluidorum.

Source: Parvus, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741