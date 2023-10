Docti pergunt detegere arcana teneant de nostro antiquo planeta, et novissima inventio nostram intelligentiam historiae Telluris in aeternum mutare posse. Geologist Andrew Glikson et collega Tony Yeates ediderunt studium fundamenti in ephemeride Tectonophysica, patefaciens documenta cogens in cratere asteroideo magno sub Australia sepulto.

Haec structura subterranea abscondita, quae structura Deniliquin nota est, ostendit casus diameter supra 320 milia passuum esse aestimata. Si confirmatur, superabit hodiernam maximam structuram impulsum in Terrae-Africae Vredefort Crateri Australis, quae circiter 100 milia passuum in latitudinem metitur. Notabiliter structura Deniliquin etiam magnitudinem crateris Chicxulub excederet, creditum esse auctorem dimissionis dinosaurus.

Investigatio Glikson elucidat notas praecipuas quae confirmant casum ad structuram Deniliquin asteroidem ictum situm. Lectiones magneticae areae symmetricam sonantium formam exhibent in crusta circa nucleum, indicativam vim magneticarum intensam, quae per impulsum colossalem eventum generatae sunt.

Dubitatio oritur: Quomodo tam enorme structura sub superficie Australiae tamdiu latebat? Glikson suggerit supra decies centena milia annorum structuram exesam subisse, paulatim suam eminentiam minuere. Sicut gutta aquae e cratere transeunti sursum spargit, quasi nucleum elevatum assteroidis impacti situs, structura Deniliquin sensim temporis experimentum infrequens est.

Haec admirabilis inventio non solum historiam dynamicam nostri planetae illustrat, sed etiam vastitatem impulsum universi in nostro diam. Cum incrementis in scientifica investigatione permanentibus, ulteriores revelationes de antiquis Telluris antiquis praeteritis et profundis eventibus, qui mundum nostrum formaverunt, sicuti cognoscimus, praevenire possumus.

FAQ

Q: Quid est structura Deniliquin?

Deniliquin structura est crater asteroidis ingens subterraneus sub Australia potentia sepultus, ostendens diametrum supra 320 milia passuum esse aestimatum.

Q: Quomodo structura Deniliquin comparatur ad alias structuras impulsum notarum?

Si confirmata, structura Deniliquin maxima esset structura notae ictum in Terra, superans Crater Vredefort in Africa Australi et etiam crater Chicxulub cum extinctione dinosaurorum sociatus.

Q: Quomodo structura Deniliquin tamdiu latuit?

Plus decies annos exesio prominentiam structurae Deniliquin paulatim minuit, cum difficultatem e superficie Telluris detegit.

Q: Quod documenta sustinet structuram Deniliquin esse asteroidem ictum situs?

Lectiones magneticae areae symmetricas formas sonantium in crusta circum nucleum ostendunt, quae notae propriae a magnis viribus magneticae emissae ingenti eventu ictum aperiunt.