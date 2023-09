Inventio mundi vetustissimae Humani-Built Structure nova lux in Early Human Technology

Britanni et Africani archaeologi fundatam inventionem in Africa meridiana fecerunt - documenta vetustissimae structurae humanae mundi. Haec structura impressiva, ab extincta hominum speciebus supra dimidium miliones annos constructa, in terra umoris Zambia septentrionali inventa est. Structura, e lignis elaboratis facta, semitam elevatam vel suggestum trans paludem vel intra humidum spatium meruisse creditur.

Haec structura nuper eruta bis saltem tam vetus est quam quaevis alia fabrica hominis nota facta. Inventio eius expectatur ut archaeologicae intellegentiae primae humanae technologiae et cognitivae facultatum verterent. Admonet veteres homines in machinandis et fabrilis artes multo ante quam antea putaverunt sophisticatas habuisse.

Semita seu suggestum humanum aedificatum est parva pars maioris prehistoricae condicionis humanae secundum ripam fluminis Kalambi meridionalis. Hic locus in propinquitate ad mirabilia mirabilia naturalium 235 metri altae cataractae et 300 metri canyon altae est. Singularis locorum locorum locus, qui includit paludes, paludes, paludes, et silvas fluviatiles, verisimile est primos homines venatores ad aream convertisse.

Archaeologi etiam instrumenta lapidea ad secandas, secandas et radendos adhibita detexerunt, necnon focum possibilem ad coquendam. Homines prehistorici, qui in hac provincia vixerunt, membra erant species extincti Homo heidelbergensis, quae inter 600,000 et 300,000 annos vigebant. Homo heidelbergensis iam Africam, Asiam occidentalem et Europam eo tempore coluerat, sed tandem exstincta est, forte ob certationem ex speciebus humanis provectis sicut Homo sapiens et Neanderthals.

Investigationes profundae Humanitatis Roots, cooperatio inter UK, Belgium et Zambia, investigatio archaeologica per quadriennium duxit. Luminescentia technicae artis adhibebantur ad determinandam aetatem structurae et aliarum inventionum. Secundum Professor Larry Barham, director consilii, haec inventio exsistentes perceptiones specierum humanarum extinctarum provocabit et novas in evolutionem humanam indaginem praebebit.

definitiones:

- Semita elevata: Semita elevata, saepe aedificata ut medium transitus locorum difficilium ut paludes vel humida.

- Prehistoric: Quantum ad tempus ante historiam memoriae, tempus typice ante evolutionem linguae scriptae et inventionem rationum scribendi.

– Luminescentia notatio: Methodus ad determinandam aetatem mineralium vel artificialium, metiendo radiorum congestum super tempus.