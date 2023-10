Recens studium ab Universitate Arizona gestum invenit asteroidem vocatum "Polyhymnia" quod notum elementa in Terra defixit. Studium, in Acta Physica Europaea Plus editum, ostendit Polyhymnia densitatem habere altiorem omni elemento in nostra tellure repertum, suggerens exsistentiam elementi quae nunc a nostra periodica mensa abest.

Polyhymnia in asteroideo balteo inter Martem et Iovem sita est, et asteroides "prope-Terram" in genere est propter propinquitatem ad planetae nostrae. Dum asteroides parvae videntur, compositiones suas astrophysicos et NASA phisicis similes fascinaverunt. Re vera, NASA Polyhymnia active persequitur ut exempla obtineat et proprietates eius ulterius investiget.

Johann Rafelski, physicae professor in Universitate Arizona, de inventione commentatus est, dicens, si asteroides, sicut Polyhymnia, superhavata elementa contineant, quaestiones movet quomodo elementa illa sint formata et quare alibi non detecta sunt. Densitas Polyhymniae superat etiam densissima elementa in Tellure notissima, ut Osmium, quod notum est habere summam protonum numerum.

Universitas Arizona manipulus Polyhymniam tamquam "CUDO" (Objectum ultradense) indicavit praesentiam partium quae nunc hominibus ignotae sunt. Creditur hoc elementum stabili manere numero atomico 164, significans densitatem altiorem quam quodlibet elementum quod nunc scimus.

NASA consilia evolvere iam coepit ut inanibus spatii ad studium et exempla Polyhymnia evolvatur. Haec missio recentem cooperationem inter universitatem Arizona et NASA sequitur, quae exempla feliciter retulit ab asteroideo Bennu appellato. Exempla haec carbonis divites inventa sunt, suggerentes possibilitatem metallis pretiosis intra asteroides.

Polyhymnia inventio eiusque densitas propria movet quaestiones excitandas de elementis ignotis in rerum existentia et quomodo formentur. Praesentis missio ad studium et exempla ex hoc asteroideo pervestigationes pretiosas in mysteriis systematis nostri solaris providebit.

definitiones:

– Asteroides: Corpus parvum saxosum quod solem orbit, in balteo asteroideo inter Martem et Iovem typice invenitur.

— Densitas: Massa substantiae per unitatem voluminis.

– Elementum: Substantia quae in substantias simpliciores mediis chemicis frangi non potest. Elementa symbolis in mensa periodica repraesentantur.

– Tabula periodica: Tabularis dispositio elementorum chemicorum, constituto ex eorum numero atomico, electronico configuratione et chemicis proprietatibus frequentatis.

– Proton: Subatomica particula cum crimine positivo inventa in nucleo atomi.

sources:

- Studium in Acta Physica Europaea Plus evulgata

- University Arizona