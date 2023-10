Revelans Colossal Mega Predator de Jurassic Era

In recenti inventione fundamenti, phisici detexerunt existentiam creaturae extraordinariae quae oceana dominabatur ob LXXX miliones annorum in aeram iurassicam vacillantem. Haec mega perampla rapax, quae Lorrainosaurus nota est, maxillam 80 pedis longam habuit et corpus nitidum torpedo-formatum. Ad cladem Thalassophoneam pertinentes, vulgo interfectores maritimi appellati, Lorrainosaurus circiter 4.3 miliones annos vigebat.

Fossillae reptilis marinae antiquae, in Gallia septentrionali et in Francia septentrionali, quae nunc Grand Est notae sunt, pervestigationem magni pretii praebent in primordiis mega-praedatorii pliosaurorum ab aetate dinosaurorum. Pliosauri, plesiosauris coniuncti, peritis natandi facultatibus clari et insigni specie, sicut delphini chubbysi similes capitibus serpentini claruerunt. Sed Lorrainosaurus est quae prima mega-praedatoria pliosaurus eminet.

Per profundissimam fossilium analysim, quinque inventiones specificae phisicae examinaverunt, cum tribus partibus maxillae, corona dente cum radice, et fragmentum pinnae. Eorum studium significantes proprietates Lorrainosaurus manifestavit, eam distinguens et suam propriam merens ramum singularem in arbore evolutionis pliosaur. Egregie Lorrainosaurus latior et cuneis splenalibus et maxillae inferioris ossibus aliis pliosauris comparati sunt.

Pliosauridorum reges oceanorum Mesozoicorum, incluso Lorrainosaurus, supremi in aquatilibus suis regnaverunt. Perampla eorum vis et dominatio in illa aetate illis titulus "dynastiae" promeruit. Maxilla capax praedam electam hauriens, Lorrainosaurus varia multarum marinarum animalium variarum epulatus est, etiam squalis, testudines marinas, et alia plesiosaurum.

Interestingly, cessum pliosaurorum notabile metae in cibo iurassico catenae ante annos circiter 175 decies centena milia notaverunt. Hoc tempus in apice predonum sicut ichthyosaurorum delphino-similis declinationem testabatur, viam sternens pliosauris ad eorum principatum ascendendum et constituendum.

Dum Lorrainosaurus mediocris longitudinis XX pedum excessit, quidam homicidae horum marinorum quinquaginta pedes mirum in modum porrexerunt. Dum profunda historiae Telluris exploramus, hae praeclarae creaturae ad nostram imaginationem capiendam pergunt et in mirabilibus veterum marinorum mundi illustrant.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

Quid est Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus vetus est reptile marinum quod ante annos circiter CLXX miliones in aeram iurassicam exstitit. Erat membrum cladis Thalassophoneae, vulgo homicidae maritimi, et prima mega-praedatoria pliosaurus censetur.

Quae erant discrimina Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus ingens 4.3-pedalis maxillae longae et turpis, corpore torpedo-formatus. Ossa eius splenalia et maxillae inferiores latiora et cuneata prae ceteris pliosauris erant.

Quam praedam Lorrainosaurus pascebat?

Lorrainosaurus diversam victu habuit, magnis animalibus marinis vescens, ut squalis, testudines marinas et alia plesiosaurum.

Quamdiu Lorrainosaurus maria dominatus est?

Lorrainosaurus imperavit ut apex rapax per mirabilem 80 miliones annorum in aetate Iurassica.

Quid ictum pliosaurs habent in catenam cibum iurassicum?

Proxime ante annos CLXXV miliones predonum apice quasi delphino ichthyosaurorum declinatio facta est, occasionem pliosaurorum, inclusorum Lorrainosaurus, in oceanis oriri et dominatum constituere.