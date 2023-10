Exemplar progressio ad praedicere Receptorum Activationem Estrogen in Baikal Sigillis ab Environmentalibus Contaminantibus

Investigatores apud Centrum pro Studiis Marine Environmentalibus (CMES) in Universitate Ehime elaboraverunt exemplar quod pollutantium environmental facultatem praedicere potest ad estrogen receptores in sigillis Baikal excitandi. Hoc studium adhibitum est tam in experimentis vitro quam in simulationibus computatoriis fundatis aestimandis activum potentialem bisphenolorum (BPs) et hydroxylatum polychlorinatum biphenylorum (OH-PCBs) receptoris α (bsERα) et β (bsERβ) in subtypis.

In experimentis vitro patefactis pleraque BPs et OH-PCBs exhibita estrogenia-similis actionis contra utrumque bsER subtypum. Inter probata BPs, bisphenolum AF fortissimum estrogeno-activum demonstratur. Similiter 4′-OH-CB50 & 4′-OH-CB30 fortissimum activitatem ostenderunt inter probatos OH-PCBs contra bsERα et bsERβ, respective.

Ad ulterius investigandum quomodo hi contaminantes environmental ligant ad bER, docendi computatrum simulationes fiebant. Ex eventibus harum simulationum et proprietatum structurarum contaminantium, quantitatis structurae-activitatis relationis (QSAR) exempla ad utrumque BSER subtyporum aucta sunt. Haec exempla accurate praedixit activationem potentialem uniuscuiusque environmentalis contaminantis in vitro experimentorum, distinguendo inter composita quae activate et ea quae non excitant tam bsERα quam bsERβ. Investigatores etiam identificantur factores magni momenti, qui potentiam contaminantium activam inducunt.

Ceterum investigatores exemplar quoddam QSAR feliciter construxerunt quod activationem potentialem muse estrogen receptorum (ERs) eadem methodo utens praedicat. Hoc demonstrat applicabilitatem exemplaris accessionis per diversas species.

Explicatio huius exemplaris notabilis gradus est intelligendi et praedicendi effectus contaminantium environmental in endocrinis sigillis Baikal. Instrumentum pretiosum praebet ad perpendendas potentias periculorum horum pollutantium et conservationem conatum informans ad huiusmodi species vulnerabiles.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico simulationes et descriptores hypotheticos praedicere in vitro potentiarum transactionis Baikal sigilli estrogen receptores per contaminantium environmental", oecotoxicologiae et salutis environmentalis (2023).