Scientistae aestimaverunt circiter VIII miliones animalium species esse hodie viventium, ostendentes vastam biodiversitatem in Terra. Quaestio autem de animalibus primo evolutis saeculis disputatum est. Vetustissimum animal fossilium notum, retro circiter 8 decies annos notabat, iam complexus et nudo oculo conspicuus erat. Sed recentia inventa, sicut fossilia Biota Ediacara peregrinae ab anno 500 ad 574 decies annos, suadeant animalia etiam antea exstitisse.

Paleontologi etiam spongiam similem fossilium circa octingenta miliones annos abhinc detexerunt, sed hae animalia non possunt evincere. Accedit, fossile plenum hiatus est, modo fractio vitae fossilis est. Ad has provocationes, viri docti ad biologiam hypotheticam converterunt et usum horologiorum hypotheticorum ad aestimandas originum animalium leo.

Horologiorum hypotheticorum opus comparando DNA animalium modernorum ad determinandum quantum evolutionis acciderit. Dum aestimationes originum animalium ab 800 ad DCC miliones annos vagantur, praesentia variarum aestimationes in fossilibus et horologiis hypotheticis controversiam effecit.

In recenti studio, phisici novam accessionem proposuerunt ad origines animales aestimandas. Loco in vetustissima fossilium animalis positi, investigatores typum scopulorum examinaverunt quae prima animalia conservare possent. Saxa invenerunt divites in mineralibus luteis, quae proprietates antibacteriales habent et tela mollia conservare possunt, specimen fossilizationis sunt. Saxa tamen ex tempore circiter 790 miliones annorum, quae has possessiones argillas habent, fossillas animales non continent, significans animalia nondum eo tempore evoluta esse.

Ulterioris investigationis opus est ut investigationem originum animalium continuent. Explorando plures aetates geologicas et saxa perspiciendo cum potentia ad prima animalia conservanda, phisici sperant se meliorem intellectum habere cum animalia primum in Terra apparuerunt.

