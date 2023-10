Ictus spatii in Telluris atmosphaerica compositione

Recens studium in Acta Nationalis Academiae Scientiarum divulgatum patefecit satellites et spatii machinationem Telluris atmosphaeram cum maximis metallis contaminare. Haec contaminatio oritur in stratosphere, quae in regione magna ozonis retrahitur.

Manipulus investigationis, a Dan Cziczo ab Universitate Purdue ductus, notitias collectas ad altitudinem fere XII milium passuum volitans. Hoc eis permisit ut accurate mensuras sine ulla contagione e aircraft fumorum caperent. Studio inventa metalla ut lithium, cuprum, aluminium, et plumbum, quae vulgo in naviculas reperiuntur, gradus superavit pulvere cosmico naturaliter occurrente.

Praeterea manipulus invenit particulas acidi sulphurici fere 10 centesimas, quae necessariae sunt ad iacum ozonis tuendum, reliquiis e naviculariis infectas esse. Praesens singularum elementorum quasi niobium usum clypeorum caloris in saxis indicat. Haec argumenta demonstrat pollutionem ab naviculariis venientem potius quam meteoritarum, quae per saecula immutata permanserunt.

Ictum huius pollutionis nondum plene comprehenditur. Tamen, numerus satellitum in orbita proiecto auctus, condicio peior fieri potuit. Aestimatur additas esse 50,000 satellites ab 2030, cum societatibus sicut SpaceX et Amazones praeeuntes. Celeri hoc incrementum in spatio industriae significat quod usque ad 50 centesimas particularum aerosolarum in stratospheria tandem continere potuit metalla ex spatii rursus ingressu.

Hae inventiones sollicitant curam de consectariis environmental industriae expansionis. Cumulus strages spatii et emissio materiarum humanarum factarum in stratosphaera ulteriorem inquisitionem necessitat. Cum in satellitibus et spatiis gravibus niti pergimus, crucior fit exercitia quae sustineri possunt evolvere quae labefactum negativum in nostro atmosphaera extenuant.

Fontes: Acta Academiae Scientiarum Nationalis