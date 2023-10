Recens studium occultam et antiquam landscape sub glaciali scheda Antarcticae Orientalis patefecit, ut conspectum in praeter glacialem regionis praeiudicium praeberet. Investigatio ab Universitate Dunelmensi in UK adhibita satellite notitia usus est ut commissuram terrae Aurorae et Schmidt subglacialem adiacentem patefaceret quae late inmutata permansit usque ad 34 miliones annorum. Haec terrae commissura praebet "spiritum landscape" ante schedam glaciem formatam, de qua per studium co-plumbum auctoris Stewart Jamieson descriptum est.

Investigatores utentes exsistentes notitias undulationes in superficie glaciei describant, quae mutationibus infra elevationem correspondebant. Hae gradientes subglaciales landscape subglaciales positas 1.2 milia passuum (2 chiliometrorum) sub superficie revelaverunt. Orbis Terrarum e tribus distinctis fundibulis, vallibus U informibus connexis, constabat, significans partem fuisse continuae formationis. Tamen, per dissolutionem veterum supercontinentium Gondwana, copiae tectonicae verisimile effecit separationem harum landumarum.

Studio suggerit ut, sicut refrigeratum clima sequens tempus Cretaceum, pileos glaciei super singulas terras formatas. Liquentia subsequens et runoffa flumina ad oram fluebant, quae tunc tempore aperiebantur. Proxime ante 34 miliones annorum, ingens scheda glaciei quae Antarcticam tegit hodie crevit et totam continentem tumulavit, hanc landscape pre-glacialem servans.

Interestingly aliquae partes Antarcticae Orientalis expertae significantem exesionem ob pondus schedae glaciei. Nihilominus in loco nuper invento, glacies non pervenit crassitudinem, quae aquam cumulare permittit, unde exesa praecavens. Hoc significat hanc particularem landscape relative stabilis plusquam decies annos permansisse.

Dum ulterior investigatio opus est ad confirmandam aetatem landscape, exercendo per glaciem ad petras et sedimenta exempla e situ extrahendas pervestigationes pretiosas offerebat. Captus antiquae landscape sub Oriente Antarcticae glaciei schedam subtus est, quod mores suos in calefactione mundi praenuntians crucialit. Figuram et notas notarum notarum capiendo, scientiarum cognitionem acquirere possunt in currenti glaciei fluxu ac futuras mutationes anticipare.

