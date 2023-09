In recenti colloquio, diurnarius Sarah Abo privilegium loquendi cum astronaut Michael Collins, gubernator Apollinis NASA 11 spatii, qui primos homines ad lunam anno 1969 feliciter adduxit, habuit, dum nomina Neil Armstrong et Buzz Aldrin saepe cum hoc coniunguntur. missio historica, fuit artes gubernatorii Collins quae tutum reditum in Terram conservavit.

Etsi Collins ipse pedem lunae non calcavit, incredibile eius iter ab-i telluris perpetuum in Sara impressione reliquit. Perspectiva Collins illa quasi tremenda descripsit, dicens quod cum in spatio es et Terram videas, parvus specimen apparet quod pollice tegi potest. Haec experientia commonitionem facit nostrae parvitatis in amplitudine galaxiae quam inhabitamus.

In colloquiis eorum Sara animadvertit Collins videri penitus congruere cum natura humana. Usque ad exitum anni MMXXI, curiositatem et personalem incrementum complectebatur. Collins momentum extulit se curiosum esse, cupiens plura de aliis discere, ac promptum promovere interrogandi et auscultandi. Credidit per hanc curiositatem potest crescere ut homo.

Sarah vidit colloquium cum Michaele Collins ob insignem occasionem. Suis perceptis humanam sciendi et intellegendi cupiditatem inspiravit. Unicum Collins prospectum ut astronautam lunae orbitans memoriam nostri loci in universo ac momentum curiositatis et incrementi in vita coluit.

