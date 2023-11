Data per Iunonem NASAe collecta indicat lunam maximam Iouis, Ganymedes in superficie scaturientis praeterquam scaturientem habere. In arcta musca glacialis lunae, Iovianum Infrared Auroral Mapper (JIRAM) spectrometrum necavit Iunonis spatii deprehensis salium mineralium et compositorum organicarum in superficie Ganymedis. Inventiones, in ephemeride Naturae Astronomiae editae, pervestigationes pretiosas praebent in originem Ganymedis et compositionem profundi oceani.

Ganymedes maior est planeta Mercurio et est luna maxima Iovis. Docti diu Ganymedem obstricti sunt ob magnum oceanum aquae internum suum sub glacie exteriore latente. Observationes antecedens NASA's Galileo navicularii et Hubble Spatii telescopii, tum Europae Southern Observatorii pergrandis Telescopium, praesentia salium et organicorum Ganymedei insinuaverat. Attamen propositum illarum observationum nimis erat humile ad has inventiones definitive confirmandas.

Die 7 Iunii 2021 Iuno super Ganymedem volavit ad minimum altitudinis 650 milia passuum, infrarubra imagines et spectra superficiei lunae utens instrumento JIRAM capiens. Iuno phisicis phisicis incomparabili resolutione locali pro spectroscopio infrarubro deprehendere et analysi singulares lineas spectrales, incluso sodium chloride, ammonium chloride, sodium bicarbonatum, et fortasse aldehydes aliphaticos potuit.

Praesentia salium ammoniatorum suggerit Ganymedem congessisse materiae satis frigidum ad ammoniacam in formatione sua condensandam. Accedit, salium carbonas reliquiae esse icerum dioxydi carbonii. Haec inventa offerunt magni pretii clues de historia Ganymedis geologica et de processibus qui suam superficiem informaverunt.

Iuno missio etiam in alios mundos Iovianos pervestigationes praebet, in Europa et Io. His lunis pervestigandis, phisici sperant detegere secreta plura de praesentia aquae et potentia vitae ultra Terram in nostro mundo solari.

FAQ

Q: Quid NASA Iunonis missio in Ganymede invenit?

A: Iunonis missio salia mineralia et organica composita in superficie Ganymedis inventa.

Q: Quomodo fuit haec notitia collecta?

A: Iovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer navem Iunonis naviculae necavit, imagines infraredas et spectra superficiei Ganymedis captae.

Q: Quid salum et organicorum praesentia in Ganymede suadet?

A: Perceptiones praebet originem Ganymedis, compositionem profundi oceani, et historiam geologicam.

Q: Quae sunt quaedam compositorum specificorum in Ganymede detecta?

A: Instrumentum JIRAM detectum hydratum sodium chloridum, ammonium chloridum, sodium bicarbonatum, et fortasse aldehydes aliphatici.

Q: Quid alii Ioviani lunae studuerunt Iuno?

A: Iuno Europam quoque observavit et in propinquo musca Ionis Decembri horario est.