Solutio Eco-friendly ad removendum Microplastics ab aqua

Investigatores apud Coream Institutum Scientiae et Technologiae (KIST) materiam eco-amicam effectam sunt quae microplastica ab aqua efficaciter removere potest. Microplasticae, quae sunt plasticae vastitates, quae in particulas minores quam 20 µm tempus descendunt, significant periculum environmental et sanitatis. Plantae venae curationis aquae microplasticas minores quam 20 µm tollere nequeunt, necessarias ad solutiones alternandas inveniendas.

Dr. Jae-Woo Choi et turma eius apud Centrum pro Water Cycle Research apud KIST elaboraverunt sceleti-organici solidi flocculantis fundati, qui nanoplasticos sub luce irradiatione visibile aggregare possunt. Materia ex caeruleo Prussiano, compagibus metallico-organicis, substructio substantiae, quae antea ex wastewater elementorum radioactivarum adsorbebat, adhibita est.

Investigatores detexerunt Prussian caeruleum sub visibili lumine microplastica efficaciter posse aggregare. Materiam dein evolvit, quae auget aggregationem efficientiam Prussiae caeruleae, structuram cristallinam aptando. Cum materia luce visibili irradiatur, microplastici tam parva quam 0.15 µm ad magnitudinem circiter 4,100 plurium temporum agglomari possunt, ut facilius removeantur.

In experimentis investigatores ad 99% microplasticorum ab aqua removere poterant materiam evolutam utentes. Praeterea materia microplastica plus quam ter suo pondere potest flocculare, flocculantes conventionales utentes ferro vel aluminio per circiter 250 temporibus perficiendo.

Haec eco-amica solutio non solum microplasticas efficaciter tollit, sed etiam caeruleo Prussiano utitur, qui corpori humano est innoxius. Solidus est flocculans, quod facile residua in aqua convalescet, et lumine naturali utitur fonte energiae, quod fit in processu humili.

Inquisitores putant hanc technologiam altam potentiam ad mercaturam habere et ad flumina generatim, vastitates aquarum curandi facultates ac aquationes purgationes plantarum applicari posse. Praeter microplastica, materia etiam adhiberi potest ut alios contaminantes ab aqua systematis removeat.

Investigatio, subnixa Ministerio Scientiarum et ICT, die 1 mensis Octobris in Diario internationali Inquisitionis Aquae divulgata est.

Source:

- Korea Institutum Scientiae et Technologiae (KIST)