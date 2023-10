Russian Cosmonauts Duc Student Satellite Per Spacewalk studere Solaris vela

cosmonautae Russorum Oleg Kononenko et Nikolay Chub student satelles "Parus-MGTU" feliciter eduxerunt. Cum pars experimenti intendit satellitem ad motum velorum solarium investigandum. Cogitatio launch, a Bauman Moscoviae State University studentium technicae effecta, linearem trajectoriam nanosatellitem efficit, necessariam praebens necessitatem futurarum satellitum instruere.

Primarium propositum spatii Kononenko et Chub spatii ambulationis erat ut secundarium radiatorem fasciculum "Nauka" moduli e principali ansa moduli coniungeret. Haec actio necessaria fuit ob Leak quae Kalendis Octobribus occurrit 9. Cosmauta inspecta et photographatae locum non-signatum, ut artifices in Terra analysi et fontem fracturae determinent.

Post instruere satellitem, cosmonautae instruere velorum solaris curabunt, expectantes adaptationem veli longitudinis particulis solaris oneratis expositam faciliorem fore spatii impulsus et orbitales modificationes.

Praeter satellitem deducendum, Kononenko et Chub etiam experimentum radar quod "Napor-MiniRSA" in moduli "Napor-MiniRSA" appellavit. Experimentum intendit ad monitorem superficiei Telluris environmental, subitis, et subsidiorum naturalium administratione proposita. Investigatio ducitur a eruca Corporation et Space "Energia".

In spatiis suis ambulationem, si extra tempus concedatur, Kononenko et Chub ponent scutellas, quae funes in appulit positione in moduli muneris "Zvezda". Hoc magnum munus efficit propriam moduli functionalitatem et securitatem.

Spatium ambulationis incepit 20:49 Moscuae (17:49 UTC, 23:19 IST), cum aperitur Module "Poisk" parvae Research. Cosmonautae totalem 6 horas et 52 minuta habebunt extra Stationis Spatii Internationalis. Haec missio particularis primum spatium ambulationis notat cum ad ISS die 15 Septembris 2023 pervenerit, faciens sextum anni spatium Russiae ambulationis. Dum Chub extra ISS primum laborem audet, sextus spatii Kononenko est.

