By

Duo cosmonautae Russorum, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, insigne spatii ambulatione die 25 mensis Octobris, per septem horas permanentes, inceperunt, ut varias provocationes extra Stationis Spatii Internationalis vincerent (ISS). Eorum missio multa involvit critica munera, inclusa institutionem systematis communicationis syntheticae radar et nanosatellitae ad aestimandas technologias solares navigandi. Praeterea cosmonautae externum radiatorem in Nauka multipurpose laboratorium moduli inspexerunt, quod nuper exitum effluxum coolantem offendit.

In spatii ambulatione cosmonautae communicationum socialium radar feliciter instituerunt, excepto casu minore cum una tabulata, quae postea solvetur. Etiam velum solaris nanosatellitum non plene explicavit, ut in eius e statione camerae decedente observatum est.

Inspectio radiatoris tergum eventum probavit cum bulla refrigerantis improviso emissa est cum punctum rimosum vigilantia. Fortunate, coolant dimissi cum lites cosmonautarum non incurrere.

Ad puritatem stationis spatii curandam, Kononenko et Chub sua spatia orlanum adamussim inspexerunt et instrumenta ad vestigia coolant antequam stationem reintrarent. Etiam calces suas post repressurizationem absterserunt, extenuando contaminantium inductionem. Reliqua vestigia contaminantium celeriter intra stationem spatii eliminabuntur modis filtrationis additis.

Haec historica spatii ambulatio notavit 268 missio dedicata congregationi, conservandae et amplificandae Stationis Spatii Internationalis. Dum Kononenko sex spatiis complevit, haec virgo Chub in vastitatem spatii navigatio fuit.

Russicum spatium intermedium, Roscosmos antea Leak in tergum radiatorem Nauka moduli identificat. Egregie, primarius radiator in modulo recte operari pergit, refrigerantem processuum intra modulum sustinens sine ullis negativis in remigibus vel stationibus operationibus ictum.

In cura salutis, NASA duos spatiabulationes hoc mense horarias differre constituit. Dies reschedulae ad spatii ambulationem pertinentes NASA astronaut Loral O'Hara et ESA astronaut Andreas Mogensen, necnon spatium ambulationis motus NASA astronautae Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli, adhuc annuntiandae sunt.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

Q: Quae opera cosmonautae Russorum perfecerunt in suis spatiis?

A: cosmonautae syntheticam radar communicationum systematis instituerunt, nanosatellitem direxerunt, et tergum externum radiatorem in Nauka moduli examinaverunt.

Q: Nonne solarium vela nanosatellite plene explicant?

A: Imo, camerae observabant navigandum solarem e statione sua discedentem non penitus elabi.

Q: Eratne ullus exitus cum radar ratio in spatii ambulatione?

A: Una e tabulatis systematis radarris plene explicari non potuit, sed necessariae commensuratio suo tempore facienda erit.

Q: Quid accidit in inspectione radiator tergum?

A: Bulla insperata coolant in puncto lacus dimissa est, quamvis non conveniat cum litibus cosmonautis.

Q: Quomodo cosmonautae conservant puritatem spatii stationis post spatii spatii?

A: Priusquam stationem reuocarem, cosmonautae suas spatiauitas et instrumenta ad uestigia refrigerantia inspexerunt et eas ut necessarias abstergebant. Etiam arma sua deleverunt et processus filtrationis additas subierunt ut reliquas contaminantes tollerent.

Q: Quot spatiis habent cosmonautam Oleg Kononenko et cosmonaut Nikolai Chub compleverunt?

A: Kononenko sex spatiis spatiis complevit, cum hic primus spatii ambulationis Chub fuit.