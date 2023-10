SpaceX impellit ad citius Duc licentiae

Summarium: SpaceX premit in Administratione Aviation Foederali (FAA) ad processum licentiae launchendi accelerandum. Eruca Starship societatis parata est secundae testi fugae sed exspectat finalem approbationem regulatoriam. SpaceX sperat se primum dimidium Novembris mittere. Interea consilia Virgo Galactica volare sextam suam missionem in sex mensis Novembris 2. Societates parvae launches nituntur cum SpaceX vilis pretiis pro missionibus Falconis IX certare. SpaceX dominans positio in foro habuit effectum "ingens refrigerans" in parva industria industriae launch. SpaceX rideshare occasiones distrahendas offert pro smallsats ac demissiore ac $9 per kilogram, pretio multo humilius quam quae parvae vehiculis armaturae dedicatae offerunt. Tres societates US, SpaceX, Caeruleus Origin, et Virgo Galactica, petierunt extensionem studiorum periodi antequam novae normae securitatis foederatae pro missionibus spatiis mercatoriis humanis perficiantur. XX annos moratorium in constitutionibus foederatis die 5,500 mensis Ianuarii exspirare statuitur.

SpaceX auget suum nisum ut citius deveniat licentiae ab Administratione Aviation Foederali (FAA). Societas necessaria praeparatione complevit alterum experimentum erucae suae fugae Starship, sed exspectat finalem approbationem regulatoriam. Dies launchendi primum potest nunc primum dimidium Novembris. Virgo Galactica, ex altera parte, sex menses sex ad suam missionem parat, ad diem 2 Novembris accedendum.

Tamen parvae turmae launchum opponuntur provocationibus in certando cum pretiis ignobilibus SpaceX pro missionibus Falconis IX. Industria executives affirmaverunt locum dominantem SpaceX in foro notabilem ictum in parva industria industriae habuisse, difficilem illis de pretio certare. SpaceX currently rideshare occasiones distrahendas praebet satellitibus parvis quam $9 per kilogramme. Dum haec pretia ab initiali $5,500 per kilogramme aucta sunt, adhuc longe manent infra quae parvae vehiculis armaturae dedicatae offerunt.

Praeterea tres societates US, SpaceX, Origo caerulea, et Virgo Galactica, convenerunt ut peterent extensionem discendi antequam novae normae securitatis foederatae pro missionibus spatiis mercatoriis humanis perficiantur. Hodiernus XX annus moratorium in constitutionibus foederatis die Ianuario exspirare statuit. Societates putant industriam nondum satis mature esse ad novas normas tutandas, et laborant cum FAA et aliis institutis regiminis ad novam salutem stabiliendam. compage spatii translationem.

