India Feliciter probat Effugere System pro Human-Rated Crew Capsula

In India insigne miliarium in progressionis spatii humanae cum felici experimento nautarum effugiendi systematis spatii Gaganyaan consecutus est. Ex in- fuga experimentum, quod die Sabbati fiebat, motores erucae et parachutes demonstraverunt quae navicularum navicularum ab labenti launch vehiculum propellerent.

Per probationem, versio increata Gaganyaan capsulae super unam scaenam liquidi erucae fuelled immissa est. Proxime unum minutum post launch, abort decurrere Urguet, et capsula a cursus parachute in mare separata est. Magistratus Indi eventum fugae probandi horruerunt, signantes primum lapidem maiorem in programmate $1.1 miliarda Gaganyaan.

"Iter incepimus Gaganyaan cum hac virgine launching sequentiam vehiculi abortivi, et hoc multipliciter sub diversis condicionibus iterabitur", dixit Sreedhara Somanath, praeses Societatis Indici Tractus Research. Indiae consilia plura temptat de systemate abortus launchendi in annum sequentem deducere, sicut etiam missionem Gaganyaan in orbita gratuita. Scopum astronautarum in Orbem Terram humilem in Gaganyaan spatii mittendi est 2025 .

Prosperum experimentum systematis nautarum effugiendi notabile est gradum proferre pro ambitionibus Indiae in spatio fugae humanae. Demonstrat patriae facultatem tutandi astronautas in deducendis et reditibus missionum suarum. Excolendo suum navigium nautae, India se in spatio explorationis arenae lusorie maiorem ponit.

Quid est spatii Gaganyaan?

Spatium Gaganyaan primum navigium Indiae nautarum navicularum excogitavit ut astronautas in orbitam terrae humilem portarent.

Quid tentatum in fuga in- test?

Testi fugae in-fossatae in systema fugae nautarum feruntur, quae motores erucae et parachutes comprehendunt, ut spatii spatii a deficiente vehiculum launch in tuto separet.

Quid est timeline mittendi astronautas in orbita in Gaganyaan spatii?

Magistratus Indi intendunt astronautas mittere in orbitam humilem-Terram in spatii Gaganyaan ab anno 2025. Hoc pluribus experimentis systematis abortivi et missione Gaganyaan gratuita praecedet.