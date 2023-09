Recens studium in ephemeride Naturae Plantarum editum fidem diu tenendam provocavit plantas evolutas cum subito impetu mutationis in historia sua, animalibus similes. Studium evolutionis plantae indicat in longis periodis gradatim mutationibus notatis per breves eruptiones magnarum innovationum, praesertim in responsione ad provocationes environmental.

Auctor Co- plumbeus, Professor Philippus Donoghue ex Universitate Bristoliensi, explanavit plantas communes antecessoris, quae ante millesimum annos in mari ortae sunt. Investigatores temptare volebant utrum evolutionem plantae secutam sit processum tardum et continuum vel si crepusculum mutationis habuit. Mire, studium illud plantae evolutionis utriusque mixtum cum longis spatiis gradatim mutationibus brevibus innovationis eruptionibus interruptum invenit. Hi innovationis erumpentes permiserunt plantas superare provocationes viventium in terra arida.

Ad eorum theoriam explorandam, phisici similitudines et differentias 248 herbarum circulorum enucleatae sunt ab uno cellae stagno peripsima usque ad terram plantarum, ut muscos, filices, pinos, nuces et plantas florentes. Etiam circulos plantarum extinctas examinaverunt 160 tantum ex fossilibus notis.

Investigatores invenerunt mutationes plantarum in consilio anatomico accidere iuxta eventus, in quibus tota rutrum cellularum geneticae duplicabatur. Maiores praeterea pulsus plantae evolutionis anatomicae sociatae sunt cum provocatione vivorum et evolutionum in ambitibus siccis magis magisque plantis a mari ad terram transeuntibus.

Studium non solum novas pervestigationes praebet quomodo plantae per annos praeteriti miliardis evolutae sint, sed etiam suggerit exemplum episodii innovationis inrumptum generale esse blueprinum pro multiplici vita multicellulare, etiam animalibus et fungis visis.

Super, haec investigatio praebet intellectum evolutionis plantae recognitum, ostendens processum esse gradatim cum periodis magnarum innovationis intermittentes in responsione ad provocationes environmental.

Reference:

"Evolutio phaenotypicae disparitatis in regno plantae" by James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman, et Philip CJ Donoghue, 4 Septembris 2023, Natura Plantarum.

DOI: 10.1038 / s41477 023-x-01513,