Novum studium ab inquisitoribus in Universitate Curtin in Australia notavit tertiam ingredientem necessariam ad formationem adamantis rosei in superficie Telluris. Studium adamantinas petras locupletes ab Argyle vulcanos Australiae occidentales movit, utentes laser trabes ad compositionem suam resolvendam. Inventiones suadeant praeter carbonem et copias ab laminis tectonicis occurrentibus, praesentia adamantis rosei continentes postulare quae in dissolutione continentium centena milia annorum ante porrecta erant.

Inventio huius ingredientis absentis notabiles effectus habere potuit pro global inquisitione nova depositorum rosei adamantis. Plumbum indagator Dr. Hugo Olierook explicavit quod, cum massae terrestris extendunt, hiatus in crusta Telluris creantur, permittens magmam adamantinam in superficiem ascendere. Argyle regio, ubi studium fiebat, formatum est propter antiquam supercontinentem fractionem.

Dr. Olierook praeterea explicavit collisionem massarum terrestrium creare aream laesam vel "cictricem" quae numquam plene sanatur, et intra has regiones cicatrices quae adamantes rosei inveniri possunt. Commemoravit se, dum altum carbonem, collisionem continentalem et tendens adsint, fieri posse novos fontes adamantis rosei detegere.

Quamvis haec inventio excitando, nova deposita adamantis rosei locandi sine provocationibus non erit. Pleraque adamantina deposita historice in medio continentium antiquarum inventa sunt, ubi hostiae vulcanorum in superficie expositae sunt. Regio autem Argyle ad suturam duarum continentium antiquarum sita est, quae saepe harena et solo tegitur. Hoc significat facultatem esse rosei vulcani adamantinae detecti, incluso in Australia.

Investigatio, quae in Diario Communicationis Natura divulgata est, non solum in rebus geologicis post formationem adamantis rosei lucem praebet, sed etiam pervestigationes pretiosas praebet industria adamantis. Adamantes rosei rarae sunt et gemmae valde concupitae, cum Volcano Argyli supra 90% copiae mundi productae sunt. Condiciones ad eorum formationem requisitas comprehendere possunt conatus futuras explorationis et potentia ad novos fontes horum lapidum pretiosorum detegendos.

- "Maxima mundi fons rosea crystallini invenerunt" - Natura Communications