Recens studium geologicum a Josep M. Parés eiusque turma in Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) in subsurfactionem Sierra de Atapuerca in Hispania incidit. Studium, in ephemeride Marine et Petroleum Geologia impressum, altam areae structuram eiusque nexus geologicos intellegere intendebat.

Investigatio revelavit materias quae infra superficiem sunt calculi qui per Sierra de Atapuerca visibiles sunt. Materiae hae sunt sicut "cacumen glacieibergiae" multo latioris subsurfacii structurae quae supra 5km latitudinem porrigitur. Haec structura formata est propter praesentiam materiarum mollisrum, specierum lutitarum Triassicarum et evaporitarum, quae stratam movere permiserunt.

Studium etiam illustravit in dispositione geologica Sierra de Atapuerca. Secundum traditionem anticline describitur, opus geologicum ostendit hanc structuram ultra mille 1,000m altitudinem excurrere. In ea altitudine strata Mesozoica innititur in basi Paleozoico, quod est rigidum et crystallinum. Eventus indicant plicationem stratae fieri posse per existentiam materiae specificae quae secundum gradus lubricantium vel elongationem agunt, permittens strata labi super basem rigidam. In casu Duero Basin, separatio gradus consistit in materiis ex periodo Triassic, quae mechanice sunt infirmae et faciliorem habent motum et complicationem stratis superiorum.

Inventiones huius studii magni pretii pervestigationes praebent in altam structuram Sierra de Atapuerca eiusque nexus geologicos. Intelligere subsurfaciem geologiam huius regionis necessariam est ad ulteriorem inquisitionem de historia eius geologica et potentiali implicationibus ad evolutionem humanam.

Source: Pedro Cámara et al, Iberiam Range cum Basin-Cantabrian Basin connectens: Structura Sierra de Atapuerca (Hispania), Marine et Petroleum Geologiae (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Source: CENIEH

