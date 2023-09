Investigatores machinatores in Universitate Lehighly mirabilem inventionem fecerunt - arena aspera fluere potest. Inventiones bigae, in ephemeride Naturae Communicationes editae, ostendunt cum torques et vis attractiva ad unumquemque arenae granum applicata, particulas sursum fluere, muros ascendere et scalas sursum fluere posse. Hoc phaenomenon valde insolitum habet significantes implicationes pro amplis applicationibus, a curatione ad materiam onerariam et agriculturam.

Inventio facta est a Iacobo Gilchrist, Ruth H. et Sam Madrid Professore chemica et biomolecularis machinalis in Lehigh's PC Rossin Collegio Engineering, eiusque quadrigis. Aequationes usae sunt quae describunt fluxum materiae grani ad demonstrandum particulas quasi materiae grani procurrentes.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, auctor chartae plumbeae, in hanc inventionem casu incidit dum microencapsationem investigat. Animadvertit se cum magnes sub phiala ferrea oxydatum iactaret particulas polymerorum quae microrollers vocant, arenae grana sursum movere coeperunt.

Investigatores invenerunt quod torques ad microrollers cum magnetibus applicandis singulas particulas gyrari effecit, duplicata temporalia creando quae celeriter formata et dimissa sunt. Haec cohaesio angulum quietis negativum generavit ob coëfficientem negativam frictioni, sino arenae particulis supina fluere.

Augens vis magnetica cohaerentiam partium arenarum auxit, dans illis magis tractionem et facultatem celerius moveri. Motus collectivus et facultas particularum inter se haerere permisit ut actiones counterinuitivae exercerent, quales sunt muros ascendentes et scalas ascendentes. Investigatores nunc explorant usum microrollorum ad impedimenta scandendum, quae habere possunt applicationes potentiales in microroboticis et curis.

Haec inventio fundamenti aperit novas aditus investigationis et applicationum ad materias granulares. The Lehigh University team consilia consilia microrollers pergere studeo et eorum usum in variis campis explorans. Jam sunt indagantes mixtionem, segregationem, et objectum motus applicationes. Praeterea usum microrollorum explorant in nutrimentis tradendis per materias raritates.

Effectus harenae ardui fluitantis magnae sunt, et haec inventio potentiam habet ad industrias et technologias verteret. Turma investigationis excitatur ad experimenta continuanda et anticipat de re in proximo futuro plures chartas divulgandas.

Source: Natura Communicationes (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1