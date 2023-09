Investigatores explicant Plasmonic Nanotweezers pro captanda Nanoscale Objects

Investigatores in Universitate Vanderbilt novam excogitaverunt technologiam quae "Geometria Electrohydrodynamica forcipe adducta" (GET), quae plasmonica nanotweezers utitur ad res nanoscales capiendas. Interruptio, in Natura Communicationum publicata, methodum citius et accuratiorem praebet ad captanda obiecta sicut vesiculae extracellulares, quae partes agunt in morbis sicut cancer.

Forcipes optici Traditionales, quae materiam micron-scalarum tractant, cum obiectis nanoscales ob diffractionem limitis lucis luctantur. Tamen inquisitores potestatem plasmonicam iunxerunt ad hanc limitationem superandam. Plasmonicae lumen ad nanoscales circumscribunt, solutionem praebentes obiectis nanoscales captandis. Attamen processus captandi nanoparticularum prope structuras plasmonicas tempus consumere potest.

technologiam GET a Justo Ndukaife et Chuchuan Hong evolutam concedit pro celeri et parallela captanda ac positione obiecti nanoscales biologicae prope cavitates plasmonicas. Hoc fit sine calefactione nocivis effectus et tantum secundas ad perficiendum accipit. Investigatores notant hanc promotionem notabilem lapidem in captando optica nanoscale signare et viam sternere ad ulteriores partes cognoscendas vesiculas extracellulares in morbis sicut cancer.

Ndukaife praecedens opus de anapoles opticorum ad laqueum vesiculas extracellulares et particulas nanosizatas, etiam in Nano Lettere divulgatum est. Haec nova progressio in his inventis dilatatur et solutionem scalabilem captandi pro singulis obiectis nanosizatis praebet.

– Chuchuan Hong et al, Scalable phaleras singularum vesicularum extracellularium nanosizatarum utentes plasmonica, Natura Communicationis (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40549-7

- Vanderbilt University